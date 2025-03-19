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Семейные реликвии Юлии Друниной представили в Музее Победы

editor
By editor
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юлия друнина
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылся обновленный выставочный проект «Семейные реликвии». В мини-экспозицию вошли раритеты советской поэтессы, участницы Великой Отечественной войны Юлии Друниной.

«С началом Великой Отечественной Друнина вступила в санитарную дружину, участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Можайском. В декабре 1943 года добилась отправки на фронт в качестве санинструктора. Под вражеским огнем выносила на своих хрупких плечах раненых бойцов. В 1944 году в связи с тяжелой контузией была признана негодной к строевой службе. После демобилизации поступила в Литературный институт. Первый сборник стихов «В солдатской шинели» был опубликован в 1948 году. На протяжении всей жизни Юлии Друниной тема Великой Отечественной войны занимала центральное место в ее творчестве. В её поэзии отражены личные переживания, тяготы утраты, осмысление событий войны», — рассказали в Музее Победы.

На выставке будут представлены предметы, переданные в дар Музею Победы дочерью Юлии Друниной Еленой Липатниковой. Среди экспонатов — орденская книжка Друниной, награжденной орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», благодарность за отличные боевые действия при овладении городом Рига, свидетельство Красногвардейского РВК об ее освобождении от воинской обязанности. Также посетители увидят книгу поэтессы «В двух измерениях: стихи» и приглашение Центрального дома литераторов на вечер памяти Юлии Друниной 1992 года.

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