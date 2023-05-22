«Временные ограничения» – документальный фильм о Марии Александровой и Владиславе Лантратове выходит в прокат

22 мая в кинотеатре «Иллюзион» на московской премьере фильм представили его главные герои – Мария Александрова и Владислав Лантратов. Также в «Иллюзионе» 22 и 23 мая состоится выставка работ известного фотографа Чарльза Томпсона, посвященная Александровой и Лантратову в разные периоды их жизни. Экспозиция приурочена к московской премьере фильма. В широкий прокат фильм выходит 28 мая.

Документальный фильм «Временные ограничения» — это искрення и откровенная летопись борьбы за возвращение на сцену после тяжелой травмы звезд балета Большого театра Марии Александровой и Владислава Лантратова.

Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета. Все в их жизни связано с танцем. Их невозможно представить без сцены — родной ли, Большого театра, или других знаменитых театров. Весной 2019 года их жизнь кардинально меняется — Маша и Влад повреждают ахиллово сухожилие, она — во время репетиции, а он — во время важной премьеры перед сотнями зрителей. Под вопросом оказались карьера, любимое дело, радости привычной жизни. Ноги артистов превратились в самостоятельных героев, к которым их обладатели периодически обращаются. «А вдруг она в этот раз не захочет?» — задает вопрос Мария Александрова, удивительная балерина, которая уже во второй раз переживает эту травму и опыт восстановления. Как правильно принять все то, что с тобой произошло, без обид на судьбу и себя, как двигаться дальше, понимая, что спешить нельзя и вполне возможно, что следующего выхода на сцену может не быть?

Владислав Лантратов:

– После того, как Мария получила травму, с которой уже сталкивалась раньше, стало понятно, что эту историю обязательно надо снимать – это уникальный случай. Во-первых, ради моральной поддержки, чтобы Мария вдруг не расслабилась и не поддалась какой-то депрессии, а во-вторых, конечно же, чтобы запечатлеть процесс восстановления. Балерина столь высокого уровня борется со столь сложной травмой. Хотелось запечатлеть все, от момента травмы до полного возвращения профессиональной формы и выхода на сцену. А потом все то же самое случилось со мной… В начале было непросто привыкать к тому, что рядом с тобой все время находятся человек и его камера. Все, что с тобой происходит, пока ты в таком уязвимом состоянии, «сохраняется». По ходу изменений в собственных возможностях, по мере решения поставленных врачами и реабилитологами задач, которые необходимо было решать по мере заживления ноги, нас больше стало заботить, что мы делаем, как мы ходим, как продвигается восстановление. Тогда уж о присутствии камеры мы забыли, все стало естественно.

Мария Александрова:

– Сначала я контролировала собственные телодвижения, первое время совсем немногочисленные. Еще пыталась контролировать, как там существует Влад, потому что понимала, что мне в чем-то проще – я хотя бы знаю, какой будет ход событий. А Влад проходил все это впервые, и мне хотелось, чтобы он все перенес как можно легче и быстрее.

«Временные ограничения» — фильм режиссера Ксении Гапченко о событиях, обычно скрытых от глаз зрителей: от первых шагов в гипсе до триумфального выхода на сцену; портрет-наблюдение, деликатно показывающий больших артистов в сложной и непредсказуемой ситуации.

Российская премьера фильма состоялась в рамках национального конкурса документального кино на XXXII Международном кинофестивале «Послание к человеку».

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