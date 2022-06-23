ВПЕРВЫЕ НА ТВ! «Кинопремьера» — «Вестсайдская история»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») представляет впервые на российском ТВ киноадаптацию знаменитого бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» от великого и ужасного Стивена Спилберга.

Нью-Йорк, конец 1950-х годов. История противостояния двух уличных банд «Ракет» — потомков белых эмигрантов, и «Акул» — пуэрториканцев. Их уличная война делает невозможной любовь юноши и девушки из враждующих группировок. Главную мужскую роль исполнил Энсел Элгорт («Малыш на драйве»), а женскую — дебютантка Рэйчел Зеглер. Сценаристом стал Тони Кушнер, работавший со Спилбергом над «Мюнхеном» и «Линкольном». Актриса Ариана ДеБос выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 29 июня в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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