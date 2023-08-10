«Кот моей души» – певица Ляля Алексакова опубликовала песню-заклинание

Недавно вышла новая песня приморской певицы Ляли Алексаковой «Кот моей души» песня, которую так ждали, песня-магия, песня-заклинание, песня–молитва. Песня буквально надиктована певице силами свыше, местами, где исполняются мечты.

У Ляли была мечта записать и выпустить песню-мантру, песню, способную гармонизировать и улучшить жизнь каждого слушателя. Вообще у певицы все песни с мощным энергетическим посылом.

К Ляле часто после концертов в гримерки подходят поклонники и говорят о том, что ее песни помогли им выздороветь. Так, у одной девушки болели уши, снизился слух. Девушка вспомнила о положительном воздействии песен любимой певицы на организм. Стала на повторе слушать песню Ляли – «Владивосток» и боль стала уходить, а слух заметно улучшился, ухо выздоровело.

У приморской певицы с самого начала творческой карьеры была мечта выпустить песню, которая помогала бы исполнять желания. И мечта певицы осуществилась. С таким посылом, и такими установками, появилась песня «Кот моей души». Эту песню сложно пересказать. Ее нужно просто слушать, спокойно, без суеты, с чашкой ароматного чая и при свечах. Сама певица о песне говорит так: «Загадываешь желание, слушаешь песню, повторяешь желание, мысленно или вслух, и оно сбывается…». Песня работает как джин из лампы Алладина».

Кстати, сегодня у каждого есть возможность это проверить. Певица уже ощутила, как работает песня-мантра. А сегодня слушатели могут убедиться в этом самостоятельно. Скачивайте песню на Яндекс-музыке.

На новую песню «Кот моей души» готовится клип. Подробности пока держатся в секрете. Но с уверенностью можно сказать, что он будет необычным.

Случалось ли волшебство у самой Ляли, пока она работала над песней? Да, причем с начала записи песни и до финишной ноты, у певицы за этот период многое в жизни поменялось в лучшую сторону.

Если говорить об изменениях в цифрах, к которым мы так привыкли, то Ляля поделилась интересным случаем: пока шла работа над песней ей подарили шикарное дорогое платье за 124 тысячи рублей. Это было приятной неожиданностью для певицы. Этот подарок сделал не мужчина, а женщина. Певица была приятно удивлена. Но все произошло само по себе.

Ляля мечтала написать песню–заклинание. «Кот моей души» – именно она. Наверное, во Вселенной многие сторонние внешние силы были бы против доступности таких заклинаний. Но если песня увидела свет – значит это добрый сигнал свыше.

Ляля желает приятного прослушивания. Песня действительно необычная. Такое редко где услышишь.

Загадывайте желание, слушайте песню и пусть оно обязательно сбудется! «А оно точно сбудется, - говорит певица». Ляля будет счастлива обратной связи от подписчиков.

За первые сутки после выхода песни певице написали о сбывшихся желаниях более 100 человек.

Поэтому Ляля все-таки решилась дать интервью и раскрыть истинный замысел песни.

Певица – потомственная цыганка, умеет гадать, но несмотря на это – боится магии. Певица увидела сон, в котором почувствовала, что должна рассказать об истинном потенциале песни. Она считает, что если человек любит мир, Вселенную, то мир будет дарить любовь в ответ.

Аранжировщик песни – Миша Комаров, фотограф, видеооператор – Андрей Михайлов, продюсер Анастасия Ромеронова.

На обложке изображена любимая кошка певицы – Амба (фото Андрея Михайлова). Идея создания обложки полностью авторская – Андрея Михайлова.

Певица признается, что ей безумно нравится фото кошки. Она в шутку называет ее Амбассадор с детства кошки. И вот буквально несколько дней назад, певица действительно получила статус Амбассадора ОСИГ по туризму в России.

«Теперь в нашем доме два Амбассадора: я и моя кошка», - смеется певица. В песне есть такие слова: «Кот моей души или код моей души…», пусть эти строчки останутся без комментария. Пусть будет простор для «полёта».

Всем приятного прослушивания! И пусть то, что казалось невозможным, станет реальностью.

Светлана КУЗЬМИНСКАЯ,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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