Автор суперхита Сергея Лазарева «Я не боюсь» Олег Влади написал песню для Сергея Павловского

Впервые в истории шоу «Ну-ка, все вместе!» победитель стал обладателем эксклюзивного приза – песни, созданной специально для него. Автор суперхита Сергея Лазарева «Я не боюсь» и член сотни экспертов шоу Олег Влади написал песню Сергею Павловскому – триумфатору суперсезона «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Лирическая композиция «В осенних городах» в исполнении Сергея откроет пятый юбилейный сезон гранд-шоу на телеканале «Россия».

Олег – опытный хитмейкер, автор популярнейших песен, исполненных такими звёздами как Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Митя Фомин, Ани Лорак, Слава, Эмин, Анита Цой. Но решиться создать композицию победителю шоу, не зная, кто им окажется, это смелый шаг для поэта-композитора и вызов самому себе, ведь участники поют в разных жанрах, которые близки и откликаются в душе вовсе не каждого члена сотни. Песня-открытие нового сезона готова, автор и исполнитель воодушевлены совместным творчеством и в предвкушении премьеры. Работа в студии прошла в очень дружелюбной атмосфере, Сергей и Олег сразу же нашли общий язык, а композиция получилась невероятно проникновенной и трогательной и достойна дать яркий старт пятому сезону шоу.

«Я так влюбился в эту песню, что мне не терпится оказаться на сцене гранд-шоу и спеть её: впервые услышав эту композицию, я сразу понял, что это абсолютно моё. На мой взгляд, это стопроцентное попадание в то, что я могу передать, наш симбиоз автора и исполнителя здесь максимально сошёлся. Поначалу я волновался, но оказалось, что у нас с Олегом много общего: он из Новосибирска, а я из Томска – мы почти земляки, и даже знак зодиака у нас совпадает. И когда мы начали писать в студии, мы поняли, что во многом похожи: у нас одинаковое мнение, нас одинаково «мурашило» во время работы над этой композицией. Это очень круто! «В осенних городах» – одна из немногих песен, которая современная, стильная и в то же время безумно атмосферная, с красивой историей. Мне очень хотелось исполнить её не столько вокально, сколько прожить, прочувствовать, окунуться полностью в её сюжет. Я очень благодарен шоу за этот опыт», – говорит Сергей Павловский.

«Помню, в тот момент, когда победил Серёжа, я выдохнул. Было очень волнительно! Его вокальная школа, энергетика мне понятны, и уже через несколько дней после его победы я представлял, что это будет за песня. И мне, как автору музыки и слов, кажется, она абсолютно ему подходит. Я переслушал всё, что он спел, погрузился полностью в артиста, так что какие-то фразы песни уже начинали звучать в моей голове его голосом. Эта композиция про большую любовь и большое расставание, расставание навсегда. Мы с Серёжей обсудили зерно песни, зерно роли, то, что нужно сыграть во время её исполнения. На студии вместе искали какие-то творческие ходы, варианты исполнения каждой строчки. И мне кажется то, что получилось, и то, что все услышат – очень круто! Я с большим предвкушением жду пятый сезон, не терпится увидеть новых участников: уверен, что они, просмотрев уже четыре сезона, придут более заряженными, более прокачанными. Я жду от них искренности, жду честности и жду таланта, таланта, сокрушающего всё на своем пути!», – рассказывавет Олег Влади.

Фото – телеканал «Россия»

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