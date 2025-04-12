KOVA 2025 — грандиозный праздник талантов и инноваций в сфере медиа, бизнеса и красоты

8 апреля 2025 года в Москве состоялась вторая ежегодная премия KOVA, которая уже успела стать одним из самых ожидаемых событий года. Церемония награждения объединила ведущих представителей индустрии красоты, медиа, бизнеса и шоу-бизнеса, чтобы отметить их выдающиеся достижения и вклад в развитие своих сфер.

Вечер начался с захватывающего иллюзионного шоу Дмитрия Эльреда, после которого на сцену вышли ведущие — Максим Завидия и Анна Кравт. Основатель премии, Ольга Кузенкова, поприветствовала гостей, подчеркнув, что KOVA — это не просто награда, а философия, объединяющая профессионалов, которые верят в магию своего дела.

Первым музыкальным подарком стало выступление Дмитрия Колдуна, который также получил премию в номинации «Лучший певец 2025».

Вечер продолжился выступлениями и других артистов, также получивших заслуженные награды:

Саша Савельева (экс-«Фабрика») — «Возвращение года»;

Роман Исаев — «Лучший поп-исполнитель»;

Наталия Гулькина (экс-«Мираж») — «Легенда музыки»;

Анжелика Агурбаш и NJohn — «Дуэт года»;

Тамара Кутидзе — «Энергия сцены»;

Наталья Которева и SKOMOROX — «Лучший Feat года»;

Максим Завидия — «Лучший международный поп-исполнитель»;

Влад Зотов & MONOVIKA — «Коллаборация года»;

Anna Kravt — «Лучшая поп-исполнительница»;

BUKATARA (экс-«Пропаганда») — «Альбом года»;

Vlad Kelly — «Хит года» за трек «Лето на вкус»;

Манаби & Сатори — «Лучший старт года»;

Ирина Ортман (экс-«Тутси») и DJ Sasha Born — «Лучший дуэт в жанре поп».

Особыми гостями и лауреатами премии стали:

Татьяна Шитова (голос Алисы от Яндекса) — «Лучший голос России»;

Дмитрий Эльред (иллюзионист) — «Прорыв ивент-индустрии 2025».

Премия KOVA 2025 отметила не только артистов, но и ведущие компании, которые задают тренды в своих отраслях. Среди награжденных:

«Особенный Наполеон» — «Тот самый вкус, вкус детства»;

«Очаково» — «Производитель №1 натуральных напитков»;

Wai Thai Spa — «Самые стильные SPA-салоны России»;

«Лошадиная сила» — «Лучший инновационный продукт»;

Holly Polly — «Лучший бренд уходовой косметики»;

CONTENTLY — «Лучший зарубежный бренд косметики»;

O.TWO.O — «Beauty-открытие года»;

Гераева Себилла — «Эксперт 2025 в области красоты и здоровья»;

BB One— «Лучший профессиональный бренд по восстановлению волос»;

NATALISHER — «Лучшая уходовая косметика от косметолога Наталии Шершень»;

DONNA MODERNA Professional — «Инновации в nail-индустрии»;

TETRALAB — «Лучшие витаминные комплексы премиум-класса»;

Fërster’s — «Совершенство в инновационных ингредиентах»;

Оборудование Max — лидер в производстве маникюрных пылесосов;

«Лошадиная сила» — «Лучший инновационный продукт»;

Zinger — «Лучший бренд инструментов для маникюра и педикюра 2025 года».

Генеральным партнером мероприятия выступили Chateau le Grand Vostock, а «Очаково» порадовали гостей разнообразием своих безалкогольных напитков. Также партнерам мероприятия выступила топовая модельная школа Leader School.

Особое внимание было уделено профессионалам beauty-индустрии. Более 200 мастеров, тренеров и экспертов получили награды в номинациях, связанных с nail-артом, косметологией, визажем и другими направлениями.

По традиции, ярким акцентом вечера стал торт от кондитерской «Особенный Наполеон», Гости насладились десертом, приготовленным по рецепту 1957 года.

Премия KOVA 2025 вновь доказала, что является площадкой для вдохновения, признания и новых возможностей.

Фото © Нино Уртмелидзе