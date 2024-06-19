«Райский сад земной и небесный» представлен в музее-заповеднике «Коломенское»

Роберт Фальк. Портрет садовника на веранде. Первая половина ХХ в. Холст, масло. Из собрания Тульского областного художественного музея

О рае, пожалуй, задумывался каждый из нас хотя бы раз в жизни. Мы представляем цветущий сад, полный самых разных растений, цветов, где величественно и свободно ходят животные.

Ещё в XVII веке при царе Алексее Михайловиче Коломенское и Измайлово были окружены садами, а в Измайлово ещё и находился зверинец, где обитали диковинные по тем временам звери. Однако рай – это не только сад, это город – Небесный Иерусалим (так, во всяком случае написано в Откровении Иоанна Богослова). Что же представлено на выставке зрителю?

Конечно, предметы средневековой архитектуры – деревянная резьба, золоченые иконостасы, узоры храмовых росписей, Царские врата, иконопись. Впрочем, и домашняя утварь тоже расписывалась растительным орнаментом. И если Ева поддалась искушению и погубила человеческий род, то дева Мария стала новым идеалом женщины. В искусстве эпохи Возрождения Богоматерь с младенцем на руках изображается на фоне пейзажа, и он вполне может символизировать рай.

Образ рая сопровождал и аристократические усадьбы, и царские резиденции – в них всегда был парк. Человек как творец, возделывающий свой сад, тоже представлен в залах музея. Живопись Роберта Фалька, Виктора Борисова-Мусатова, Ивана Рыбакова представляют нам портреты людей в саду, или же образ садовника. На выставке можно увидеть, например, и натюрморты Михаила Яковлева, Михаила Кончаловского – плоды возделывания сада. Парки, усадьбы, сады с цветущими деревьями и роскошными кронами дубов всегда привлекали взор человека.

Марина АБРАМОВА