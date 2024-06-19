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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Райский сад земной и небесный» представлен в музее-заповеднике «Коломенское»

«Райский сад земной и небесный» представлен в музее-заповеднике «Коломенское»

editor
By editor
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Роберт-Фальк-Портрет-садовника-на-веранде.-Первая-половина-ХХ-в.-Холст,-масло.-Из-собрания-Тульского-областного-художественного-музея

Роберт Фальк. Портрет садовника на веранде. Первая половина ХХ в. Холст, масло. Из собрания Тульского областного художественного музея

О рае, пожалуй, задумывался каждый из нас хотя бы раз в жизни. Мы представляем цветущий сад, полный самых разных растений, цветов, где величественно и свободно ходят животные.

Ещё в XVII веке при царе Алексее Михайловиче Коломенское и Измайлово были окружены садами, а в Измайлово ещё и находился зверинец, где обитали диковинные по тем временам звери. Однако рай – это не только сад, это город – Небесный Иерусалим (так, во всяком случае написано в Откровении Иоанна Богослова). Что же представлено на выставке зрителю?

Конечно, предметы средневековой архитектуры – деревянная резьба, золоченые иконостасы, узоры храмовых росписей, Царские врата, иконопись. Впрочем, и домашняя утварь тоже расписывалась растительным орнаментом. И если Ева поддалась искушению и погубила человеческий род, то дева Мария стала новым идеалом женщины. В искусстве эпохи Возрождения Богоматерь с младенцем на руках изображается на фоне пейзажа, и он вполне может символизировать рай.

Образ рая сопровождал и аристократические усадьбы, и царские резиденции – в них всегда был парк. Человек как творец, возделывающий свой сад, тоже представлен в залах музея. Живопись Роберта Фалька, Виктора Борисова-Мусатова, Ивана Рыбакова представляют нам портреты людей в саду, или же образ садовника. На выставке можно увидеть, например, и натюрморты Михаила Яковлева, Михаила Кончаловского – плоды возделывания сада. Парки, усадьбы, сады с цветущими деревьями и роскошными кронами дубов всегда привлекали взор человека.

Марина АБРАМОВА

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