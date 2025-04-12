На ВДНХ отметили День космонавтики

12 апреля отметили День космонавтики, а также семилетие Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Гостей ждали лекции, экскурсии, космический диктант, интерактивные программы, космическая кухня.

В Центре «Космонавтика и авиация» состоялся Всероссийский космический диктант, который по традиции провел президент Центра ― летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Он же провел для гостей специальную экскурсию по экспозиции.

Весь день 12 апреля на этой площадке Музейного города ВДНХ проходили тематические экскурсии «Космические юбилеи 2025», «В тени космических триумфов», «Время первых. Поехали» и «Герои космоса». Гости ВДНХ узнали о знаковых датах в истории освоения космоса, событиях и достижениях, которые остались в тени главных вех космонавтики, жизненном пути Юрия Гагарина, о подвигах космонавтов Роскосмоса на Земле и в небе, современных примерах отваги и героизма.

В экспозиции Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный» состоялась лекция «Живописный космос». Гостям рассказали о работах художников, творчество которых связано с темой космоса, а также о творческих полетах художников-космонавтов.

В этот день все гости с именами Юрий и Валентина смогли бесплатно посетить Центр «Космонавтика и авиация». Также для всех желающих вход в интерактивный музей «Буран» был бесплатным. Кроме того, все посетители, купившие билет в Центр «Космонавтика и авиация», получили скидку 20% на поездку на канатной дороге «Воздушный трамвай». Скидки и акции действовали в некоторых кафе и ресторанах на территории ВДНХ.

В павильоне «Макет Москвы» прошла лекция специалиста по астрометрии и небесной механике Александра Яровитчука «Галактики и их разнообразие», где гости узнали о тайнах и уникальности различных галактик и смогли насладиться красотой самых больших объектов в мире.

В Музее кино состоялись показы культовых фильмов о космосе, в том числе «Луна» и «Марс» режиссера Павла Клушанцева.

12 апреля гостей первой интерактивной выставки роботов в России «Робостанция» также ждала насыщенная и познавательная программа: лекция о роботах в космосе, увлекательная викторина с призами для самых эрудированных, а также мастер-классы, где каждый смог попробовать себя в роли инженера.

В Музее Транспорта Москвы можно было посетить лекцию о первом пилотируемом космическом корабле «Восток», его создании, технических особенностях и значении для мировой космонавтики.

В Центре «Космонавтика и авиация» специалисты выставочного пространства «Макет Москвы» провели тематический мастер-класс по сборке макетов, связанных с космической тематикой, в том числе павильона «Космос» и орбитального корабля «Буран».

На выставке «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» в павильоне № 61 состоялся концерт электронной музыки композитора Андрея Климковского «Музыка небесных сфер», где гости смогли насладиться музыкальными композициями, вдохновленными бескрайним космосом.

В «Союзмультпарке» прошло шоу световых картин с героями мультфильма «Тайна третьей планеты», где зрители отправились в космическое приключение вместе с профессором Селезневым и Громозекой.

Гости Дома российской кухни смогли попробовать космическую пищу, а повара рассказали про основы космической кухни. Корнеры сделали «космическую» версию одного из блюд национальной кухни регионов России.