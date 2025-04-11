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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Уютный дворик в центре мегаполиса

editor
By editor
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Александрова Марина. Вечер в Солпе
Александрова Марина. Вечер в Солпе

В арт-пространстве Ростокино состоялось открытие удивительной выставки. Следуя теплому веянию необычайно ранней весны, работы художников приглашают в уютный внутренний дворик удивительного красочного мира, сотканного как лоскутное одеяло из обрывков фантазий и образов, пропитанный нежной искренностью, так необходимой любому жителю мегаполиса.

Экспозиция «Внутренний дворик» — это яркое и многослойное исследование внутреннего мира и эмоционального пространства личности. Это проект о том, что каждый человек имеет свой уникальный внутренний «город», с уютными двориками и тёмными закоулками, сияющими улицами и забытыми уголками.

Супруги Марина и Владимир Александровы – авторы проекта – свою первую совместную персональную выставку провели в Доме-музее Марины Цветаевой в 2018 году. Выставлялись в культурном центре АРТСВАО (2022 г.) и арт-пространстве «Неразглашение» (2023 г.), авторы оформления альбома Егора Летова «Со скоростью мира».

В живописных и графических работах мелькают воспоминания о прошлом и мечты о воображаемом. В коллажах, будто собранных из обрывков разных времен, возникают причудливые визуальные метафоры.

Владимир — выпускник МХУПИ им. М.И. Калинина по специальности «художественная обработка дерева, камня, кости», с 2010 года состоит в Московском Союзе Художников. Работы художника находятся в частных коллекциях многих стран. Марина Александрова, окончила факультет графических искусств в МГУП им. Ивана Фёдорова.

Мужской и женский взгляды на природу мира и их художественные идеи органично переплетаются в экспозиции как инь и ян. Жизнь порождает в сознании бесконечное множество мыслей и образов. Мы стараемся запечатлеть пойманные образы и поделиться ими через свои работы, будь то живопись, графика или скульптура.

Авторы предлагают зрителю погрузиться в калейдоскоп ярких красок и позволить себе, воспринять работы на уровне чувств, отбросив рациональное. Попробовать оставить в себе отпечаток цвета и формы, вспомнить забытые ощущения и моменты, найти и почувствовать что-то близкое себе.

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