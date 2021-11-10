«Красивые игры»: в Краснодаре прошла презентация книги бьюти эксперта Елены Колнооченко

В Краснодаре, в творческом пространстве Модельной школы «High Heels Models» состоялась презентация книги о красоте «Красивые игры» автором которой является Елена Колнооченко.

Елена Колнооченко — независимый бьюти эксперт, инфлюенсер, колумнист, владелица Бьюти студии Happy Skin, основательница авторского экологичного косметического бренда Cosmic Skin, преподаватель бьюти направления в Школе моделей международного класса «High Heels Models», изобретатель и творческая личность.

В 2021 году Елена получила награду Всероссийской премии Лидер года, как «Лучший бьюти эксперт». Выступает автором и независимым бьюти экспертом в глянцевых журналах: Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Psychologies, Собака, TheVillage, Единственная.

«Идея написать целую книгу о красоте возникла у меня несколько лет назад. Однако, мне хотелось создать абсолютно уникальный продукт, который станет интересен людям любого возраста и не будет похож на другие книги о красоте. Став колумнистом и экспертом, работая автором в крупных глянцевых изданиях, я начала понимать о чем хочу написать свою книгу и чем именно смогу заинтересовать своего читателя», — поделилась с редакцией Елена — «Эта книга заставит вас влюбиться в себя! Ежедневный уход за своим лицом, телом и волосами станет для вас увлекательной игрой, вы начнете любить себя и ухаживать за собой без серьезных денежных затрат. Вы сможете обратиться к книге, как к своей подруге, найдя ответы на вопросы о том, как ухаживать за кожей летом и не навредить себе, как подготовить кожу к свадьбе и быть неотразимой или как создать макияж в стиле последних модных тенденций».

Поздравить Елену с выходом книги пришли известные творческие личности: Михаил Золотарев — стилист и шоу-гуру L’OREAL PROFESSIONNEL PARIS, Анастасия Некрасова — фэшн дизайнер и основательница бренда NASTYA NEKRASOVA, Юлия Кливер — модель международного класса и руководитель Модельного агентства «High Heels Models».

Гости обсуждали книгу и делились своими впечатлениями.

Заказать книгу «Красивые игры» можно на сайте: www.happyskin.expert .

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