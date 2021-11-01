Катя МАЙОРОВА и её книга «Раньше девочки носили платья в горошек»

Катя Майорова – писательница из Москвы, чьи книги сперва выходили самиздатом, а затем стали публиковаться в известных издательствах. По образованию Катя журналист и десять лет работала в разных СМИ. В настоящее время ведёт блог, где затрагивает вопросы творчества, принятия себя, феминизма. Ее агенство Writerkatya.agency специализируется на гострайтинге – написание книг на заказ – и успешно работает на рынке. Любимое дело позволяет Кате и реализовывать себя, и хорошо зарабатывать, что для литературной сферы редкость.

Еще в 15 лет Катя мечтала стать писательницей. И ее путь складывался очень интересно.

В 22 года она написала свой первый роман «Кир».

До 27 лет Катя предпринимала различные попытки попасть в издательство и за это время успела продать 2000 печатных самиздатных книг.

В 27 лет подписала первый контракт с АСТ и годом позже с CLEVER.

И вот, весной 2021 года, выходит книга «Раньше девочки носили платья в горошек» – «история той Кати, которую я все время прятала, стыдилась, скрывала от всех – сейчас я показываю её миру: на OZON книга почти сразу стала бестселлером, спустя три месяца издательство заказывает доптираж», – говорит Катя. Первые 2000 тысячи экземпляров продали меньше, чем за 3 месяца. Так чем же удивила эта книга многих читательниц? Давайте разберемся.

О книге

Катя пишет о том, что волнует современных девушек, делится своим взглядом на актуальные проблемы и без цензур говорит о непростых вещах.

Писательница затрагивает важные и актуальные темы современности – принятие своего тела и соответствие «стандартам»: карьера, любовь, семья, отношения, поиск собственного пути, буллинг, а также феминизм, бодипозитив. Все то, о чем не принято говорить вслух, но волнует многих девушек. И эта книга – словно рассказ про них: складывается впечатление, что читаешь о себе.

Любовь к себе всегда начинается с умения быть счастливым – нужно найти в себе эту точку опоры, даже когда весь мир говорит о твоем несовершенстве. Каждый из нас уникальный по своей природе.

Не важно, носишь ли ты платье в горошек с бантиком на голове или модные «рваные» джинсы с короткой майкой; не имеет значения, какой у тебя вес, цвет кожи, лицо и фигура. Главное — это принимать себя такой, какой ты есть и любить себя. Заботиться о себе, о своем теле, уважать себя и не давать в обиду.

Каждая из девушек, хоть раз задавала себе вопросы: Когда я встречу свою любовь? Достаточна ли я красивая? Хочу ли я детей? Готова ли я к материнству? Как найти свое предназначение?

И ответы на эти вопросы, порой кажутся такими простыми: словно все говорят обо одном — принимай себя такой, какой ты есть. Не бойтесь, – на этом пути с вами, как минимум, ещё одна женщина – плюс-сайз писательница Катя Майорова. «Раньше девочки носили платья в горошек» – откровенная, ироничная, местами шокирующая книга о том, каково это – быть молодой женщиной в XXI веке.

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