«Красная Шамбала»: стартовали съемки ретрофутуристического сериала

Кинокомпания «МИРФИЛЬМ» и ON студия при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступили к съемкам сериала «Красная Шамбала» — научно-фантастического детектива с элементами супергеройского экшена, в котором советское прошлое и сегодняшняя реальность сталкиваются в одном времени и пространстве. Главные роли в проекте сыграют: Влад Прохоров, Стася Милославская, Сергей Шакуров, Анастасия Красовская и Сергей Марин. Режиссером выступит Кирилл Белевич («Крепость Бадабер», «Единичка»), продюсер и соавтор сценария — Рафаел Минасбекян.

В центре сюжета — молодой следователь Клим Шумный, который получает на руки необычное дело. Странные улики, совпадения и люди, явно не вписывающиеся в законы современной науки, втягивают Клима в историю, связанную с масштабным экспериментом советской эпохи. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится: речь идёт не просто о преступлении, а о тайне, способной изменить представление о человеке и его возможностях.

Проект погружает зрителей в альтернативный мир, где коммунистическая утопия была не идеей, а реализованным экспериментом. Сериал соединяет эстетику ретрофутуризма, напряжённое расследование и историю о противостоянии аналогового человеческого мира и технологически совершенной цифровой реальности.

Влад Прохоров, исполнитель роли Клима Шумного:

«В «Красной Шамбале» я играю Клима Шумного, человека закомплексованного, забитого своими жизненными обстоятельствами. И в начале истории он не слишком располагающий к себе человек. Не могу сказать, что он приятный. Но на протяжении всей истории будет происходить масштабная трансформация его личности. Он будет познавать любовь, познавать этот мир, менять себя. Рамки его личности расширятся. Его развитие мне очень интересно. Когда я читал сценарий, я не мог оторваться, мне хотелось разобраться в этом мире. Ни одна сцена не написана просто так. Каждая сцена – это маленькая частица, которая ведет Клима к заветной мечте, к его сверхзадаче, очень ярко обозначенной уже в первой серии. Мне очень близок этот персонаж. В силу своей актерской профессии я научился использовать, так скажем, маску, которая располагает ко мне. Но на самом деле я, как и Клим, человек закрытый, недоверчивый, не всегда приятный. Но отличает нас то, что я больше человек творческий, душевно-сердечный, а он рациональный, у него на первом месте стоит его разум».

Сергей Марин, исполнитель роли Глеба:

«У нас с Кириллом Белевичем давняя история, он уже близкий мне человек, я ему доверяю. Роль Глеба Горина не похожа на то, что мы с Кириллом делали раньше. У этого персонажа глубокая внутренняя жизнь, наполненная драматизмом. Он видит цель и движется к ней. Я не то чтобы оправдываю моего персонажа – я понимаю, почему он так поступает, почему рискует собой».

Кирилл Белевич, режиссер-постановщик:

«Я прочитал сценарий «Красной Шамбалы», он меня зацепил, и я рассказал продюсерам свое видение. Сейчас у нас очень много вводных, как создать то чего никогда не было?! Мы одни из первых, кто будет снимать не только на хромакее, но и с использованием искусственного интеллекта. У нас есть возможность показать мир, которого на экранах еще ни разу не было, мир, который ушел под землю и развивался там, мир, чьи жители не знают, что происходило на земле. У них другие цели, другие принципы существования, но, по своей сути, они близки к Христианским заповедям».

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер:

«Красная Шамбала» существует и в историческом, и в настоящем, и в альтернативном времени. Москва у нас в кадре показана тридцатых, шестидесятых, девяностых годов, но основное действие происходит в наше время. У зрителя будет возможность увидеть, как Москва великолепно преобразилась, особенно по сравнению с 90-ми. Что касается самой Красной Шамбалы, мы покажем принципиально новую картинку в стиле классического ретрофутуризма. Для этого в беспрецедентном объеме будет использован искусственный интеллект. Уже готовы чертежи декораций и эскизы мира разработанные нашими художниками, искусственным интеллектом и творческой группой, причем технология, которую мы используем, пока никем не была применена в таком масштабе. Это 107 картина, над которой я работаю, и могу сказать, что ничего сложнее в моей карьере еще не было. Самое сложное – это создание принципиально нового мира, того чего не было. Мы должны придумать правила этого мира, и сделать так чтоб зритель в него поверил. Убедительность и увлекательность – главные факторы успеха любого художественного произведения. Мы придумывали и перепридумывали наш мир 4 года! Количество жанров у нас зашкаливает. Это и детектив, и боевик, и мелодрама, есть и юмор. Но в первую очередь это конечно ретрофутуризм».