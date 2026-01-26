Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Красная Шамбала»: стартовали съемки ретрофутуристического сериала

«Красная Шамбала»: стартовали съемки ретрофутуристического сериала

T1
By T1
101
красная шамбала
Фото: пресс-служба МТС

Кинокомпания «МИРФИЛЬМ» и ON студия при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступили к съемкам сериала «Красная Шамбала» — научно-фантастического детектива с элементами супергеройского экшена, в котором советское прошлое и сегодняшняя реальность сталкиваются в одном времени и пространстве. Главные роли в проекте сыграют: Влад Прохоров, Стася Милославская, Сергей Шакуров, Анастасия Красовская и Сергей Марин. Режиссером выступит Кирилл Белевич («Крепость Бадабер», «Единичка»), продюсер и соавтор сценария — Рафаел Минасбекян.

В центре сюжета — молодой следователь Клим Шумный, который получает на руки необычное дело. Странные улики, совпадения и люди, явно не вписывающиеся в законы современной науки, втягивают Клима в историю, связанную с масштабным экспериментом советской эпохи. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится: речь идёт не просто о преступлении, а о тайне, способной изменить представление о человеке и его возможностях.

Проект погружает зрителей в альтернативный мир, где коммунистическая утопия была не идеей, а реализованным экспериментом. Сериал соединяет эстетику ретрофутуризма, напряжённое расследование и историю о противостоянии аналогового человеческого мира и технологически совершенной цифровой реальности.

Влад Прохоров, исполнитель роли Клима Шумного:

«В «Красной Шамбале» я играю Клима Шумного, человека закомплексованного, забитого своими жизненными обстоятельствами. И в начале истории он не слишком располагающий к себе человек. Не могу сказать, что он приятный. Но на протяжении всей истории будет происходить масштабная трансформация его личности. Он будет познавать любовь, познавать этот мир, менять себя. Рамки его личности расширятся. Его развитие мне очень интересно. Когда я читал сценарий, я не мог оторваться, мне хотелось разобраться в этом мире. Ни одна сцена не написана просто так. Каждая сцена – это маленькая частица, которая ведет Клима к заветной мечте, к его сверхзадаче, очень ярко обозначенной уже в первой серии. Мне очень близок этот персонаж. В силу своей актерской профессии я научился использовать, так скажем, маску, которая располагает ко мне. Но на самом деле я, как и Клим, человек закрытый, недоверчивый, не всегда приятный. Но отличает нас то, что я больше человек творческий, душевно-сердечный, а он рациональный, у него на первом месте стоит его разум».

Сергей Марин, исполнитель роли Глеба:

«У нас с Кириллом Белевичем давняя история, он уже близкий мне человек, я ему доверяю. Роль Глеба Горина не похожа на то, что мы с Кириллом делали раньше. У этого персонажа глубокая внутренняя жизнь, наполненная драматизмом. Он видит цель и движется к ней. Я не то чтобы оправдываю моего персонажа – я понимаю, почему он так поступает, почему рискует собой».

Кирилл Белевич, режиссер-постановщик:

«Я прочитал сценарий «Красной Шамбалы», он меня зацепил, и я рассказал продюсерам свое видение. Сейчас у нас очень много вводных, как создать то чего никогда не было?! Мы одни из первых, кто будет снимать не только на хромакее, но и с использованием искусственного интеллекта. У нас есть возможность показать мир, которого на экранах еще ни разу не было, мир, который ушел под землю и развивался там, мир, чьи жители не знают, что происходило на земле. У них другие цели, другие принципы существования, но, по своей сути, они близки к Христианским заповедям».

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер:

«Красная Шамбала» существует и в историческом, и в настоящем, и в альтернативном времени. Москва у нас в кадре показана тридцатых, шестидесятых, девяностых годов, но основное действие происходит в наше время. У зрителя будет возможность увидеть, как Москва великолепно преобразилась, особенно по сравнению с 90-ми. Что касается самой Красной Шамбалы, мы покажем принципиально новую картинку в стиле классического ретрофутуризма. Для этого в беспрецедентном объеме будет использован искусственный интеллект. Уже готовы чертежи декораций и эскизы мира разработанные нашими художниками, искусственным интеллектом и творческой группой, причем технология, которую мы используем, пока никем не была применена в таком масштабе. Это 107 картина, над которой я работаю, и могу сказать, что ничего сложнее в моей карьере еще не было. Самое сложное – это создание принципиально нового мира, того чего не было. Мы должны придумать правила этого мира, и сделать так чтоб зритель в него поверил. Убедительность и увлекательность – главные факторы успеха любого художественного произведения. Мы придумывали и перепридумывали наш мир 4 года! Количество жанров у нас зашкаливает. Это и детектив, и боевик, и мелодрама, есть и юмор. Но в первую очередь это конечно ретрофутуризм».

Предыдущая статья
Интерес к книгам о кризисном управлении вырос на 299%
Следующая статья
Выставка «История кукольной анимации» открылась в РГДБ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru