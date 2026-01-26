Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Мы верим, что время линейно»: одна фраза из «Тьмы» Netflix перевернула все...

«Мы верим, что время линейно»: одна фраза из «Тьмы» Netflix перевернула все правила жанра

editor
By editor
101
тьма сериал
Фото: kinopoisk.ru

Путешествия во времени в кино — сплошная головная боль для сценаристов. Чаще всего это просто удобный трюк, чтобы «переиграть» прошлое и получить новое будущее. Логика, парадоксы, последствия — всё это остаётся за кадром. Но сериал «Тьма» от Netflix — это другая история. Это, возможно, самая стройная и бескомпромиссная работа о времени, где с первой же фразы зрителю дают понять: забудьте всё, что вы знали.

Удар по самым основам

«Мы верим, что время линейно. Что оно течёт вечно, равномерно, в бесконечность…» — звучит голос за кадром в самом начале. Это не просто красивые слова. Это — декларация войны нашему обывательскому восприятию. Мы привыкли видеть время рекой, но «Тьма» с самого старта намекает: река эта замкнута в кольцо. Различие между вчера, сегодня и завтра — иллюзия. Всё уже связано в тугой, неразрывный узел.

Именно эта фраза задаёт тон всему трёхсезонному повествованию. Здесь нет линейного направления «прошлое → будущее». Здесь есть лабиринт, где причина и следствие меняются местами, а хронология рассыпается, как карточный домик. События не следуют друг за другом — они отражаются, как в кривом зеркале, создавая запутанную, но совершенную картину.

Цитата, которая оказалась пророчеством

Гениальность этой вступительной речи — в её многослойности. С одной стороны, это отсылка к великому физику. Фраза об «иллюзии» прошлого, настоящего и будущего — почти дословная цитата из письма Альберта Эйнштейна, написанного семье умершего друга. Для физика-теоретика смерть не имела абсолютного значения в континууме пространства-времени. Так и в «Теме»: персонажи вечно преследуют тени ушедших, потому что в этой изогнутой реальности «уйти» по-настоящему невозможно.

С другой стороны, это скрытый спойлер. «Всё взаимосвязано» — это мягко сказано. Сериал позже покажет такое переплетение судеб и родственных связей, что голова пойдёт кругом. А упоминание об «иллюзии» — ключ к финальному сезону и разгадке тайны Изначального мира.

Не просто заставка, а философский манифест

«Тьма» не использует путешествия во времени как сюжетный костыль. Она строит на них целую вселенную с железной логикой. И вступительная фраза — это её ДНК, упакованная в несколько предложений. Она бросает вызов не только героям, но и зрителю: а готовы ли вы отказаться от идеи линейного времени и свободной воли? Готовы ли погрузиться в мир, где каждое действие уже предначертано, а будущее влияет на прошлое так же сильно, как прошлое на будущее?

Это больше, чем просто удачное начало. Это философский манифест, который превращает сериал из просто сложной «игры с временем» в глубокое размышление о природе реальности, рока и той «упрямой иллюзии», которая заставляет нас верить, что мы — хозяева своей судьбы.

По материалам зарубежных СМИ

Предыдущая статья
Вокально-творческий кабинет Антонины Неждановой подвёл итоги первого года работы
Следующая статья
В сети представили тизер сериала «Время Счастливых».

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru