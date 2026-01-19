Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииКрасногорский филиал Музея Победы обнаружил новые сведения о военнопленных

Красногорский филиал Музея Победы обнаружил новые сведения о военнопленных

editor
By editor
143
музей победы красногорск
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Красногорский филиал Музея Победы обнаружил сведения почти о 100 военнопленных — уроженцах Краснодарского края.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных, расположенный в Красногорском филиале Музея Победы, активно работает над поиском и восстановлением имен солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях во время Великой Отечественной войны. Его сотрудники обнаружили документы, содержащие сведения о 83 военнопленных, родственники которых проживают в Краснодарском крае.

«Мы обратились в Государственный архив Краснодарского края с просьбой оказать содействие в поиске родственников военнопленных и направить списки с информацией об узниках главам городских и муниципальных округов региона, чтобы с их помощью найти кого-то из близких. У нас уже есть подобный успешный опыт работы с другими регионами, в частности с Нижегородской областью, где были найдены родственники 24 узников», — поделилась директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Одной из ключевых задач является поиск родственников узников.

Исследовательский проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Центром стал Красногорский филиал Музея Победы.

Предыдущая статья
Группа «Бутырка» мечтает о дуэте с Анной Асти
Следующая статья
Александр Балыков: «Хочется, чтобы люди становились добрее. И наша музыка дарит свой вклад»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru