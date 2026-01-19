Красногорский филиал Музея Победы обнаружил новые сведения о военнопленных

Красногорский филиал Музея Победы обнаружил сведения почти о 100 военнопленных — уроженцах Краснодарского края.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных, расположенный в Красногорском филиале Музея Победы, активно работает над поиском и восстановлением имен солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях во время Великой Отечественной войны. Его сотрудники обнаружили документы, содержащие сведения о 83 военнопленных, родственники которых проживают в Краснодарском крае.

«Мы обратились в Государственный архив Краснодарского края с просьбой оказать содействие в поиске родственников военнопленных и направить списки с информацией об узниках главам городских и муниципальных округов региона, чтобы с их помощью найти кого-то из близких. У нас уже есть подобный успешный опыт работы с другими регионами, в частности с Нижегородской областью, где были найдены родственники 24 узников», — поделилась директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Одной из ключевых задач является поиск родственников узников.

Исследовательский проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Центром стал Красногорский филиал Музея Победы.