В день 60-летия Дмитрия Хворостовского в Мариинском театре прозвучит Реквием при участии Ильдара Абдразакова

16 октября, в день 60-летия Дмитрия Хворостовского, в память о нем в Мариинском-2 прозвучит Реквием Джузеппе Верди. Вокальные партии исполнят ведущие солисты оперной труппы театра – Татьяна Сержан (сопрано), Екатерина Семенчук (меццо-сопрано), Сергей Скороходов (тенор) и Ильдар Абдразаков (бас). За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев.

«Для меня было счастьем выходить с Димой на одну сцену, быть его другом. Всем нам, кто был с ним знаком, кто хоть раз соприкоснулся с его талантом, очень его не хватает. В день рождения Димы мы с коллективом Мариинского театра исполним Реквием Верди. Это наша дань памяти и уважения его великому голосу и таланту», – поделился Ильдар Абдразаков.

8 октября Ильдар Абдразаков также выступит в родном для Дмитрия Хворостовского Красноярске, где откроет Фестиваль его имени. Вместе певцом на сцену Большого зала Красноярской филармонии выйдут солисты Красноярского театра оперы и балета Анна Авакян (сопрано) и Севастьян Мартынюк (баритон), который 17 сентября принимал участие в мастер-классе Ильдара Абдразакова и Владислава Сулимского в Красноярске в рамках V Международного фестиваля Ильдара Абдразакова. За пультом Красноярского академического симфонического оркестра – Владимир Ланде.

Фото — Александр ШАПУНОВ. Фонд Валерия Гергиева

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