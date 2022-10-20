КАЛИНИНГРАД: Венецианская гондола дополнила коллекцию традиционных судов

Коллекцию традиционных средств передвижения по воде Музея Мирового океана пополнила классическая венецианская гондола. Стоит сказать, что музей ведет комплектование лодок более 10 лет, в коллекции насчитывается 31 единица.

Представленная в музее гондола отечественной сборки — построена калининградским скульптором Андреем Шевцовым в 2018 году по чертежу, опубликованному в книге «Seamanlike sense ire powercraft» (Лондон, 1968 г.), с чётким соблюдением традиций. А именно, при создании использовалось несколько пород дерева: дуб, ясень, сосна. Декор лодки изготовлен из бронзы. Для изготовления кресла использованы красное дерево, натуральная кожа, янтарь. Наибольшая длина лодки составляет порядка 11 м. Вместе с другими традиционными лодками гондола не раз становилась украшением Морского фестиваля «Водная ассамблея».

Корпус судна имеет асимметричную форму: обвод левого борта гондолы на 23 сантиметра длиннее, чем у правого. При этом и нос, и корма лодки специально приподняты. Именно благодаря такой конструкции гондольер может управлять этой лодкой стоя и с помощью всего одного весла.

Кстати, как вы думаете, где на самом деле должно стоять ударение в слове — гОндола или гондОла?

Так вот, слово «гондола», впервые встречающееся в венецианских документах 1094 года, в Италии произносилось и до сих пор произносится с ударением на первый слог. Примечательно, что так же говорили и в России. Однако такое звучание не нравилось русским поэтам. Уж очень трудно было подобрать рифму. Перенос ударения на второй слог задачу существенно упрощал.

Например, к «гондОле» хорошо рифмовалась «баркарола» — название жанра народных песен венецианских гондольеров:

Стихнул говор карнавала,

На поля роса упала,

Месяц землю серебрит,

Все спокойно, море спит.

Волны нянчают гондолу…

«Спой, синьора, баркаролу!

Маску черную долой,

Обойми меня и пой!..», –

писал русский поэт начала XIX века Лев Мей.

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Венецианскую гондолу можно увидеть в Морском выставочном центре Музея Мирового океана.

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