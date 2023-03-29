КРАСНОЯРСК: Легендарные произведения Рахманинова в исполнении Красноярского симфонического оркестра

1 апреля Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде исполнит легендарные произведения С.В. Рахманинова. Так оркестр отпразднует 150-летие композитора.

В исполнении коллектива прозвучат два произведения автора. В первом отделении оркестр представит Концерт для фортепиано с оркестром до минор. Именно это сочинение поставило Рахманинова в один ряд с крупнейшими мастерами русской музыки. Вместе с Красноярским симфоническим оркестром его исполнит лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев (фортепиано).

«В день рождения Рахманинова, знаменательный день для музыки, мы с Красноярским оркестром исполним рахманиновскую программу в Большом зале Красноярской филармонии! Уверен, что в этот день со сцены будет исходить особая энергия. Ну а как иначе — в день стопятидесятилетия великого композитора!» — подчеркнул Дмитрий Маслеев.

Второе отделение посвящено Симфонии № 2 ми минор. Вторая симфония — одно из самых монументальных и широких по замыслу произведений Рахманинова. Появившись после Третьей симфонии Скрябина и Восьмой Глазунова, когда жанр симфонии в русской музыке временно отошел на второй план, она оказалась крупным событием в жизни отечественного искусства.

Концерт станет последним в абонементе «Легендарные симфонии» Красноярского академического симфонического оркестра. Коллектив исполнял Симфонию № 6 «Трагическую» Густава Малера 20 ноября и Симфонию № 6 «Патетическую» Петра Ильича Чайковского 12 февраля.

Абонемент «Легендарные симфонии» пройдёт в сезоне 2023/2024. В первом концерте 18 ноября 2023 года прозвучит Фантастическая симфония Гектора Берлиоза. В день снятия блокады Ленинграда 27 января 2024 года прозвучит Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которую композитор написал в блокадном городе. Третий концерт 6 апреля посвящен Пятой симфонии Густава Малера.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.