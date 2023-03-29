Назови своего героя, Тула!

С 6 по 9 апреля в Туле пройдут кинопоказы «Свой путь. Избранное». Международный кинофестиваль «Свой путь» представит лучшие из лучших фильмов своей программы. Уникальность смотра в том, что зрители имеют возможность обсудить фильмы конкурсной программы не только с их авторами, но и с выдающимися деятелями России и их региона.

В том числе и с известными жителями Тулы и Тульской области, современными героями, которых зрители могут выбрать сами!

На главной странице официального сайта фестиваля http://mywayfestival.ru/ в специальном интерактивном окне вы можете оставить имя ныне здравствующего известного туляка, которого считаете настоящим героем современности, а мы постараемся пригласить его на фестиваль, чтобы вместе посмотреть и обсудить один из фильмов конкурсной программы.

Это может быть известная личность из любой сферы деятельности – политик, актер, врач, спортсмен, учитель, журналист и др. Так, на фестивале в Уфе героями уфимцев стали писатель, путешественник, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Камиль Зиганшин, спортсмен и блогер Рустам Набиев, композитор, пианист, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Нур Даутов, создательница первой в России парикмахерской для бездомных «Парикмахер добра» стилист и имиджмейкер Татьяна Овсяникова.

Итоги конкурса будут объявлены на пресс-конференции фестиваля, которая пройдет 6 апреля в 12:00 в «Атриуме» (Тульский Кремль, Менделеевская, 2). Ознакомиться с программой фестиваля в Туле и зарегистрироваться на показы вы можете по ссылке: http://mywayfestival.ru/raspisanie_pokazov/ .

За ходом конкурса следите на сайте фестиваля, а также на странице ВКонтакте: https://vk.com/mywayfestival1 .

Международный кинофестиваль «Свой путь» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.