«Органные вечера в Кусково». «Отчалившая Русь». Сопрано, скрипка и орган

В первый день апреля в Большой каменной оранжерее Музея-усадьбы Кусково интереснейшую программу представят лауреаты международных конкурсов сопрано Елизавета Анненкова, скрипачка Шарлотт Дюпиль и органистка Эльнора Гросс.

Орган и скрипка - два наиболее древних музыкальных инструмента, но, как ни парадоксально, как эпоха Баха и Вивальди, так и эпоха романтиков - Брамса, Листа, Мендельсона - дали не так много произведений для скрипки и органа, где эти инструменты выступали бы и взаимодействовали на равных. Хотят орган мало ассоциируется с русской музыкой, многие отечественные композиторы в начале XX в. успешно обращались в своём творчестве к королю инструментов. Когда в 1930-е гг. работу над концертом для скрипки и органа закончил ленинградский композитор Виктор Волошинов, выдающийся органист И.А. Браудо, поощрявший молодых композиторов писать музыку для органа, писал об этом сочинении так: «... считаю Концерт Волошинова замечательным произведением и - вновь это повторю - уникальным в мировой органной литературе двойным концертом для органа и скрипки. <...> Слушается с неослабным интересом и с одинаковым удовлетворением переживается исполнителем и слушателем. Автор не стремится в нём ни опровергать академические нормы, ни им следовать - он идёт, прежде всего, путём своей художественной правды».

В необычной интерпретации будут также исполнены песни из цикла «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова - одно из самых пронзительных его произведений, написанное им для голоса и фортепиано на стихи Сергея Есенина. Цикл открыл слушателям незнакомого поэта – мистика, религиозного мыслителя. Используя в качестве текстов гениальные есенинские строки, Свиридов создал собственную поэму о России, наполненную верой в Родину, в ее могучие, духовные, творческие силы.

Из традиционного, привычного слушателям репертуара в программе концерта будут исполнены сочинения Иоганна Себастьяна Баха - Пассакалия до минор для органа и ария из «Страстей по Матфею».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.