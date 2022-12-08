КРАСНОЯРСК: «Свободный балет» Валерия Терёшкина представит спектакль о жизни Валентина Парнаха

25 декабря на сцене Красноярской филармонии труппа «Свободный балет» представит премьеру – балетный спектакль «Акробат». Сюжет приурочен к 100-летию джаза в России и основан на биографии Валентина Парнаха, пионера советского джаза. Российский джаз ведёт свою историю с 1 октября 1922 года. В этот день в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха.

Балет в двух актах с прологом и эпилогом расскажет зрителю историю об уникальной разносторонней личности Валентина Парнаха. Он был поэтом и переводчиком, музыкантом, танцором и хореографом. Первым привез джазовые партитуры в Россию и основал «Первый эксцентричный оркестр РСФСР – Джаз-оркестр Валентина Парнаха».

1 мая 1923 года оркестр Парнаха выступил перед членами Коминтерна, участвовавшими в Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Советская пресса писала: «Впервые джаз прозвучал на официальном государственном мероприятии, чего никогда не было на Западе». Этот эпизод из жизни Валентина Парнаха зритель увидит в спектакле.

Парнах был креативным руководителем по музыке и хореографии у Всеволода Мейерхольда, продвигал творчество Чарли Чаплина, дружил с Мариной Цветаевой, позировал для Пабло Пикассо. Эти исторические фигуры и другие выдающиеся персоны XX столетия, оказавшие влияние на его жизнь и творчество, также появятся в постановке.

Впервые в спектакле «Акробат» главным хореографом труппы «Свободный балет» выступил Борис Терёшкин – сын основателя коллектива Валерия Терёшкина. Режиссёр, автор либретто – Василий Селюков.

«Вот уже 35 лет в основе творчества труппы «Свободный балет» лежит джаз во всем его бесконечном многообразии. В год столетия джаза в России мы решили познакомить нашего зрителя с Валентином Парнахом – пионером советского джаза и акробатом, как он сам себя называл. Спектакль будет состоять из 10 постановок, каждая из которых расскажет об эпизодах жизни выдающегося творца и людях, на него повлиявших», – рассказывает Борис Терёшкин.

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