В рамках Дней Якутии в Москве в Большом театре состоялась премьера оперы «Ньюргун Боотур»

На Новой сцене Большого театра России состоялась московская премьера оперы Марка Жиркова и Генриха Литинского «Ньургун Боотур». Якутская постановка, сюжет которой основан на героическом эпосе олонхо, прошла при полном аншлаге. Билеты были раскуплены за два дня со старта продаж.

Премьера прошла в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 100-летию Якутской АССР. В этот день оперу оценили москвичи, ценители искусства, а также якутяне, живущие в столице России.

«Это колоссальная работа большой, творческой команды - ведущих солистов оперы, хора и симфонического оркестра Театра оперы и балета, коллектива артистов и музыкантов Театра Олонхо, хора Государственной филармонии республики, а также ансамбля «Виртуозы Якутии». Как и любая другая работа Андрея Саввича Борисова, опера завораживает и вдохновляет. Синтез классической музыки и традиционного эпоса народа саха, бесподобное исполнение артистов по-настоящему покорили столицу нашей страны. Премьера оперы «Ньургун Боотур» стала настоящим украшением года 100-летия нашей республики», - поделился впечатлениями Айсен Николаев.

Среди зрителей также был министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Безумно красиво и очень тепло. Я хочу от жителей Москвы, от всех россиян сказать спасибо за то, что вы согреваете нас своим творчеством, своей энергией, за ту красоту, которую Якутия привнесла в это предновогоднее время, за настроение магии, волшебства и, безусловно, победы добра нет злом. Ведь эта сказка вечна как мир - битва сил света и тьмы. Это о любви, о верности, о мужестве, о подвиге. Очень приятно увидеть постановку мирового класса на этой заслуженной сцене. Мы надеемся, что к 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, мы увидим еще немало таких постановок уже на традиционной сцене Большого театра», - сказал Алексей Чекунков.

«Ньургун Боотур» – эпическая опера по мотивам одноименной музыкальной драмы, в ее основе лежит уникальный якутский эпос олонхо, признанный ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества.

Опера, либретто которой было написано драматургом Дмитрием Сивцевым – Суорун Омоллооном, впервые появилась на сцене в 1947 году. Нынешняя постановка – шестая по счету, ее автором является известный драматический режиссер Андрей Борисов, который в 1993 году совместно с петербургским художником Геннадием Сотниковым уже ставил эту оперу.

«Я не единожды читал олонхо и в это раз обнаружил в эпосе совершенно новый смысл. Это не только о любви, красоте души и доброте. Это и о человеческой душе. Богатыри Верхнего, Среднего и Нижнего миров разворачивают целые сражения за спасение души человека. Олонхо — это не только о народе саха, это о мировой культуре в целом. В самом «Ньургун Боотуре» много мировых мифологических мотивов, перекликающихся с другими древними культурами. Поэтому в сценографии использованы элементы скифского, хуннского, даже шумерского искусства как намёки, силуэты ещё более древних времён. Это не расширение олонхо, а наоборот движение в глубины народного мифотворчества, которое к завершению спектакля приводит к торжеству созидательного духа народа», — говорит автор спектакля Андрей Борисов.

Борисов соединил классическое европейское исполнение оперных партий и оригинальную манеру звукоизвлечения «кылысах» (горловой призвук), используемую в тойуках (песнопениях) и характерную для положительных героев эпоса «Олонхо».

В сценографии спектакля задействованы элементы скифского, хуннского и даже шумерского искусства, перекликающиеся с мифологией народа саха и подчеркивающие универсальный смысл мифотворчества разных эпох и частей света. В ткань постановки включены и обрядовые эпизоды, представляющие тот или иной мистический ритуал. Актеры Театра олонхо выступают здесь в роли «мимического хора».

В спектакле участвуют ведущие солисты оперной труппы, хор и Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона, хор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

Напомним, ранее премьера оперы состоялась в Мариинском театре Санкт-Петербурга. 29 декабря спектакль покажут в столице Якутии - городе Якутске.

Постановка реализуется за счёт федерального финансирования в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию ЯАССР. Затраты на создание оперы в постановке полностью профинансированы Министерством культуры России.

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