Театр Алексея Рыбникова отметит 30-летие тремя уникальными постановками

Театр Алексея Рыбникова, отметивший недавно свой 30-летний юбилей, представит в декабре 2022 и в январе 2023 года музыкальные постановки «Юнона и Авось», «Le prince André. Князь Андрей Болконский» и «Волк и семеро козлят».

Рок-опера «Юнона и Авось» будет показана в авторской версии 23 декабря на сцене театра «Градский Холл», который Алексей Рыбников возглавляет с ноября прошлого года. Премьера спектакля состоялась 9 июля 1981 года в Московском театре имени Ленинского комсомола, где он стал своеобразной визитной карточкой, выдержав в постановке Марка Захарова более тысячи представлений. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова в постановке главного режиссера Театра Алексея Рыбникова Александра Рыхлова призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. В спектакле заняты ведущие актеры театра – звезды новой волны: братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер театра и кино Николай Дроздовский, Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская, Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»).

Показ оперы -драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Льва Толстого «Война и мир» состоятся 24 декабря в театре «Градский Холл». Весной 2021 года премьера масштабной музыкально-театральной постановки состоялась на сцене театра «Et Cetera». После того, как Алексей Рыбников год назад стал художественным руководителем не только своей творческой мастерской, но и театра «Градский Холл», было решено поставить здесь его оперу-драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Постановка включает десятки световых сцен, управление которыми происходит с помощью компьютера. Свет тонко коррелирует с музыкой. Вокальные партии артистов звучат на двух языках — русском и французском. В спектакле использована проза Льва Толстого, цитаты из дневника Наполеона, указы Александра I и текст его речи на площади в Париже. Главные роли в опере-драме исполняют: Никита Поздняков (князь Андрей Болконский), Валерия Воробьёва (графиня Наташа Ростова), Роман Орлов (граф Пьер Безухов), Александр Поздняков (Наполеон I), Николай Лютов (Александр I).

Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» по мотивам мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад» будет показана 25, 29, 30 декабря на сцене театра «Градский Холл». Спектакль поставлен главным режиссером Театра Алексея Рыбникова Александром Рыхловым. Над созданием шоу для всей семьи также работали балетмейстер Жанна Шмакова и педагог по вокалу Жанна Рождественская, а веселые костюмы были придуманы Александрой Барановой. Роли исполняют ведущие артисты Театра Алексея Рыбникова, в том числе участники телевизионного проекта «Голос»: Никита и Александр Поздняковы, Светлана Милованова, Николай Дроздовский, Татьяна Яковенко, Константин Панкратов, Светлана Бакаева, Мария Савина, Екатерина Кульчицкая, Диана Орловская, Елизавета Уварова, Иван Романенко, Дмитрий Богданов, Роман Орлов, Николай Лютов, Наталья Крестьянских.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.