Во Владимире открылась инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть»

Торжественное открытие выставки «Искусство быть: запредельно близко» прошло на двух площадках города Владимира - в музейном центре «Палаты» и Центре современной культуры «Флигель».

На выставке «Искусство быть: запредельно близко» в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике (Музейном центре «Палаты») и в Центре современной культуры «Флигель» гости познакомились с девятью тактильными и зрительными арт-объектами, отобранными со всей России. С работами художников, представленных на выставке «Искусство быть: запредельно близко» можно взаимодействовать, трогать, переставлять и становиться соавтором.

Через арт-объекты художники рассказывают об инклюзии, о тех ситуациях, с которыми приходится сталкиваться людям с ОВЗ. Посетители смогут не только познакомиться с современным искусством, но и получить элемент психологической реабилитации от взаимодействия с арт-объектами. Главный принцип выставки «Искусство быть: запредельно близко» – следование принципам партиципации, то есть участие и со-участие всех людей.

«Культурной нормой развития людей является их право ощущать себя полноценными, общественно-полезными членами социума. Широкий простор в этом открывает сфера инклюзивного искусства, когда погружение в творения художников позволяют участникам увидеть и представить иную картину мира и расширить горизонты. Наша главная задача - помощь и поддержка людей с особенностями здоровья. Арт-объекты, которые представлены Во Владимире носят реабилитирующий характер, положительно воздействуют на психоэмоциональное состояние, несут положительные эмоции. Этим проектом мы даем понять всему обществу и посетителям, что мы можем быть вместе и поддерживать друг друга», - говорит Марина Зубова, президент и учредитель Благотворительного фонда «Гольфстрим».

Художники выставки приглашают посетителей стать соавторами их работ: менять формы, цвета арт-объектов, переставлять детали в работах творцов. Экспонаты выставки будут менять рисунки от прикосновения гостей, преобразовывать голос в графические образы (вы сможете получить индивидуальный слепок вашего голоса) и даже побывать в декорациях фантастического фильма.

На выставке «Искусство быть: запредельно близко» жители и гости Владимира познакомятся с девятью инклюзивными арт-объектами художников проекта.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Выставка «Искусство быть: запредельно близко» во Владимире открыта до 22 января 2023 года.

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