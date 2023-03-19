Красноярский академический симфонический оркестр отправится на гастроли в Забайкалье

С 23 по 27 марта Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде отправится на гастроли в Забайкалье. Тур посвящён 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова.

Первый концерт состоится 23 марта в Иркутской областной филармонии. Оркестр представит слушателям два произведения С. В. Рахманинова — Симфонию № 2 ми минор и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор. Солист — лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев (фортепиано).

Далее оркестр отправится в Улан-Удэ и Читу. Уже 24 марта в рамках празднования 85-летия Бурятской государственной филармонии коллектив выступит в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

25 марта в Улан-Удэ оркестр исполнит Симфонию № 5 Л. ван Бетховена и Скрипичный концерт С.С. Прокофьева. Солист — лауреат международных конкурсов Александр Корнев (скрипка). Концерт пройдёт в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

27 марта в Забайкальской краевой филармонии им. О.В. Лундстрема Красноярский симфонический оркестр выступит в рамках 47-го Международного фестиваля искусств «Цветущий багульник». Впервые Забайкальская филармония принимает событие такого масштаба — программу из произведений С.В. Рахманинова исполнят сразу 85 артистов оркестра. Специально для этого будет расширена сцена и изготовлен специальный подиум.

Завершением тура станет масштабный концерт оркестра с Дмитрием Маслеевым в Большом зале Красноярской филармонии 1 апреля.

«Для развития нашего коллектива гастроли по России — важнейшая составляющая. Представить нашу работу и поделиться любовью к музыке со слушателями Забайкалья — это уникальная возможность и радостное событие для нас и, надеюсь, для наших новых слушателей!» — подчеркнул художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Концертный тур проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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