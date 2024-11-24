Где найти Марс в Якутии

На форуме «Цифровой алмаз» обсудили инфраструктуру и сервисы для кинопроизводителей в регионах.

Для того чтобы кинематографисты снимали в своих регионах фильмы, которые могли бы конкурировать с московскими проектами, им необходима инфраструктура, включающая не только павильоны, но и цифровые сервисы. К такому выводу пришли участники сессии «Траектории развития кино в регионах: производство, прокат, инвестиции в будущее» на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске. В ней приняли участие представители сервисов-узлов сети РЦИС.РФ, онлайн-кинотеатров, агентства талантов, а также деятели кинематографа.

Как и другие креативные индустрии, кино неразрывно связано с охраной, защитой и монетизацией интеллектуальной собственности. Фильм – это сложный объект интеллектуальных прав, включающий множество других произведений от сценария и саундтрека до компьютерной графики и костюмов. Для того чтобы грамотно и эффективно работать со всеми креативными специалистами, вовлеченными в производство контента, и зарабатывать на полученном продукте, кинопроизводителям необходимы цифровые инструменты. Такие сервисы в ходе сессии презентовали генеральный директор сервиса n’RIS Наталья Беленькая и руководитель сервиса IPEX Дарья Воинова.

Генеральный директор цифрового сервиса депонирования n’RIS Наталья Беленькая рассказала о сервисе n’RIS — месте, где рождается интеллектуальная собственность, еще до обнародования результата творческой деятельности. «РЦИС.РФ и n’RIS много работают с Якутией. В республике был создан первый в России региональный депозитарий интеллектуальных прав. Он называется “Сделано в Якутии” и был открыт совместно с Ассоциацией предпринимателей Республики Саха (Якутии). Мы уже договорились о том, что будем проводить серию вебинаров по авторским правам и использованию объектов интеллектуальных прав для всех заинтересованных», — отметила она.

Сервис IPEХ предлагает региональным кинопроизводителям возможность заключения мгновенных сделок с правами в цифровой форме, отметила руководитель сервиса Дарья Воинова: «Для того чтобы снять кино, нужно получить права на множество очень разных объектов. Наш сервис помогает заключить необходимые договоры, тем самым способствуя развитию кино, регионального в том числе. Благодаря IPEX лицензионную сделку можно заключить без долгого и мучительного обмена документами по почте».

Сегодня инфраструктура кинопроизводства в большинстве регионов недостаточно развита для того, чтобы они могли на равных конкурировать с Москвой, заметил модератор сессии, эксперт НИУ ВШЭ и агентства талантов StarDust Кирилл Краснов: «Почему с Москвой? Потому что там снимается кино с самым большим бюджетом. На сессии мы подвесили вопросы, как это можно исправить за счет господдержки, частных инвестиций и привлекательности регионов. Надеюсь, что по результатам обсуждения будут приняты какие-то меры для дальнейшего развития регионального кино».

На сессии было поднято много вопросов о техническом оснащении и в целом об инфраструктуре производства качественных фильмов. На эту тему высказалась якутский режиссер и лауреат крупных международных кинопремий Любовь Борисова. «Если говорить о Якутске, то у нас имеется единственная база — “Сахафильм”, где все независимые компании арендуют аппаратуру. Приборы морально устарели, но все еще работают», — сказала она.

Между тем есть и положительные подвижки. Креативный директор онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина отметила, что региональное кинопроизводство развивается, и инфраструктура благодаря государственной поддержке создается. «Идет системная работа по запуску больших кинокластеров, киношкол, индустриальных кластеров, обучению команд. Летом открылась киностудия “Юг” в рамках арт-кластера “Таврида”, вокруг которого сейчас строится инфраструктура. Коллеги хотят превратить ее в новую Крымскую киностудию, которая объединит новые регионы. Этот пример говорит о том, что довольно большое количество специалистов хотят продолжать работу в регионах, а не переезжать в Москву», — подчеркнула она.

Киностудия «Юг» — это крупнейший павильонный и натурный комплекс для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по всему югу России, в том числе в новых регионах. Подобный кинопавильон также будет построен в Якутске к 2028 году. Режиссер, технический директор медиалаборатории креативного кластера «Квартал труда» Дмитрий Кольцов так высказался насчет создания инфраструктуры для кинопроизводителей: «Я общаюсь со многими коллегами из других регионов, там инфраструктуры просто нет. В Якутии задел большой и есть куда расти. Думаю, что нужно создавать условия на местах. Сейчас мы работаем над кинопавильоном, который будет построен в 2028 году. Надеемся, что там будет все необходимое, в том числе чтобы можно было уехать далеко и снимать. Якутия большая, и есть просто прекрасные места: можно найти и Марс, и горы, и пустыни и многое другое».

Кинорежиссер, продюсер Данил Куликов предложил создать комплексную государственную программу развития кино в каждом регионе: «Безусловно, нужно выстраивать инфраструктуру. Работая над проектами с Якутией, мы это делаем. Без выделения средств от региона это невозможно. Мы запускаем проекты, находя интересантов, которые хотят вложиться в фильм, на месте. Тогда регион получает опыт. Здесь важно развивать продюсерскую составляющую. Необходима системная программа в каждом регионе. Путь развития в том, чтобы регионы сформировали программу развития кинопроизводства».

Федеральный форум «Цифровой алмаз» — это масштабный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития России. На форуме вырабатываются важные экспертные решения, заключаются деловые соглашения о сотрудничестве, которые имеют значение для развития регионов страны, укрепления экономики Якутии и влияют на индустрию IT.

Главная тема третьего федерального форума — цифровая трансформация регионов, ставшая одной из национальных целей развития России, установленных указом президента Владимира Путина. Она предусматривает внедрение передовых технологий, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, формирование рынка данных, увеличение доли отечественного программного продукта, рост охвата жителей высокоскоростным интернетом, внедрение госуслуг в электронном виде и другие направления.