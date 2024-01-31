«Красный 5»: Денис Шведов и Гоша Куценко против суперзлодеев в остроумном шпионском боевике

Сериал рассказывает о бывшем агенте спецслужб Бекешеве (Денис Шведов), который в одиночку выполняет сложнейшие задания. Однако среди громких побед случается и грандиозный провал, и Бекешева отправляют в отставку. Теперь суперагенту предстоит вернуться на гражданку и жить обычной жизнью - а для него эта миссия невыполнима. Он везде ждет подвоха, не доверяет соседям и превращает свою квартиру в самодельный штаб.

Внезапно его выдающиеся умения снова становятся нужны стране: бывший начальник Бекешева Анатолич (Гоша Куценко) просит поймать сбежавших из полярной тюрьмы преступников с суперспособностями. В напарники Бекешеву приставляют хакера по кличке Бабуля (Роман Курцын) – экстравагантного, но высококлассного специалиста. Теперь шпионскому трио предстоит спасать родину от настоящих суперзлодеев.

Евгений Шелякин, режиссёр: «Идея сериала «Красный-5», привлекла меня масштабом творческой дерзости. Любители разных современных кино-жанров найдут в этом сериале что-то свое.

Кастинг «Красного-5» – это созвездие классных актеров разных поколений в весьма неожиданных образах. Сериал зрелищный. Мы приготовили много интересного. Начиная от красивых танцев, заканчивая не менее красивыми драками. Так что зритель, я уверен, приятно удивится, и не раз».

Роли в сериале также исполнили: Надежда Жарычева, Татьяна Храмова, Севастьян Бугаев и Мария Лисовая. Сбежавших из тюрьмы преступников сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин.

Режиссером сериала «Красный 5» стал Евгений Шелякин («Про любовь. Только для взрослых», «Хэппи Энд»), сценаристы Иван Баранов («Капельник»), Евгений Шелякин и Кирилл Ситников. Проект снят кинокомпанией 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).