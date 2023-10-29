В Санкт-Петербурге завершились съёмки 23-го сезона культового сериала «Тайны следствия». Новый сезон – новые тайны, которые предстоит раскрыть старшему следователю Марии Швецовой (Анна Ковальчук) вместе с командой высококлассных специалистов. Коварные преступления, сложнейшие дела, погони, драки и… свидание на крыше.

Вскоре после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны появляется новый поклонник, но Швецова не воспринимает его всерьёз, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым и психологом Верой Черняевой продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову. Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощрёнными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия…

Режиссёром 23-го сезона, как и предыдущих, выступил Максим Демченко: «Наш сериал смотрит вся Россия. Есть фанаты и те, кто только присоединился. У нас непростая задача – поддержать уровень зрительского интереса. Как режиссёр могу сказать, что гораздо проще снимать новый проект с нуля, нежели продолжать сериал такого масштаба, как «Тайны следствия». Тут нужно уделять внимание огромному количеству деталей и моментов. У нас есть детективная линия, которая должна быть интересной и захватывающей. Есть линия лирическая: с кем будет Мария Сергеевна, что будет с Кораблёвым и его молодой супругой, какие изменения в личной жизни ждут других героев. Плюс линия Петербурга: не секрет, что зрители хотят видеть в этом сериале город на Неве. Локации мы стараемся не повторять, даже Швецову хотим «заставить» переехать в другую квартиру. Из интересных объектов этого сезона – огромная свалка, где работают бульдозеры, пейзажи там – как из фильмов-катастроф. Также снимали на питерской крыше – такого у нас прежде не было».

«В этом сезоне я впервые снималась на крыше. Никогда не была на крышах раньше, хотя, наверное, каждый житель нашего города должен это сделать: Петербург с такой высоты непередаваемо красив. По сюжету, я удивляюсь и восхищаюсь, и мне не надо было ничего играть, потому что эмоции были неподдельными. И нам повезло с погодой. Солнце заливало центр города, подворье Оптиной Пустыни, один из самых красивых храмов Петербурга, мосты...», – говорит актриса Анна Ковальчук.

Фото – телеканал «Россия»

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