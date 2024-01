«Они потрясли мир. Пирамида обмана Сергея Мавроди»

Chertanovo District Court of Moscow brought a verdict on the MMM pyramid founder and sentenced Sergei Mavrodi. Moscow. Russia In the picture: Sergei Mavrodi

Сенсационная версия адвоката скандального предпринимателя о том, кто на самом деле находится в могиле бизнесмена и мог ли Мавроди инсценировать собственную смерть!

В 90-е его имя знала вся страна. Одни считали его финансовым гением, другие - манипулятором, преступником и злодеем. Но кем он был на самом деле и какие цели преследовал?

Сергей обожал точные науки. Поступил в Московский институт электроники и математики. Учился хорошо. А после лекций подрабатывал фарцовщиком: переписывал аудио и видео кассеты и продавал однокурсникам.

В 1988 году вместе с братом и его женой основал собственный кооператив. Для названия взяли первые буквы своих фамилий. Предприниматели занялись ввозом импортной оргтехники. Тогда Мавроди и не подозревал, что однажды обойдет по популярности Бориса Ельцина.

Мавроди шел к успеху постепенно, выверяя каждый шаг. Тщательно продуманный образ аскета, которому чужды мечты о богатстве. Масштабная рекламная кампания. Психологические приемы, характерно сложенные руки. Интеллигентный бизнесмен на фоне бандитов в кожаных куртках смотрелся выигрышно. Он не сорил деньгами и не был замешан в скандалах. Миллионы россиян вкладывали последние деньги в акции АО «МММ». Все они верили Мавроди. Вот только одни приобретали машины, а другие теряли всё. На пике популярности Мавроди и его партнеры получали миллиарды! Но после ареста бизнесмена все деньги таинственным образом исчезли.

Стать женой Мавроди мечтали многие девушки. Но он резко отвергал поклонниц. И внезапно взял в спутницы королеву красоты!

В конце жизни он остался в полном одиночестве. Последние дни провел в нищете. Многие считают, что его настигло возмездие. Он в полной мере ощутил на себе, через что прошли обманутые им вкладчики. А после его смерти выяснилось, что бывший миллионер не оставил сбережений. Хоронили предпринимателя на деньги поклонников.