Кинокомпания «Кино.Арт.Про» выпускает драму о начинающей актрисе «Тайное влечение»

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» выпускает в прокат драму о начинающей актрисе, мечтающей заявить о себе, «Тайное влечение», режиссером которой стала выпускница ВГИКа, ученица Сергея Соловьева, Стася Венкова. Фильм создан в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ.

В центре сюжета – история юной актрисы с красивым именем Вета, которая искренне верит в свое предназначение. Ее стремление внести свой вклад в искусство замечает и поддерживает мастер курса. Прорабатывая в творческом создании спектакля травму, связанную с уходом отца из семьи, Вета сможет воплотить свою мечту, если справится с чередой предательств и противоречивыми мыслями.

Неожиданно, при романтичных обстоятельствах, в свете ночной Москвы Вета встречает загадочного режиссера Романа, который прибыл по обмену из Польши. Между героями возникает химия, и Вета, видя в Романе нечто необыкновенное, обретает шанс на реализацию собственного спектакля. С каждой новой репетицией девушка понимает, что заблуждалась в чувствах.

В фильме тонко проскальзывает аллюзия на всем известную «Лолиту» Владимира Набокова, а болезненное погружение в роль Веты и накал страстей в театральном закулисье напоминает драму Даррена Аронофски «Черный лебедь».

Стася Венкова, которая является также автором сценария, посвятила ленту совему мастеру во ВГИКе, кинорежиссеру Сергею Соловьеву. «На самом деле я училась на актрису, но мне очень хотелось снять кино. И мой мастер, когда я принесла ему первый сценарий на первом курсе, прочитал его, собрал весь курс и сказал: "Стась, давай”», – рассказала она.

«Тайное влечение», как его описывает автор, смелое, дышащее и дерзкое кино, высказывание, посвящённое юности, переходу из девочки в женщину. Героиня выбирает интуитивно отдаться чувству, за что жертвует дружбой, любовью и спокойной жизнью. Это история о молодых творческих людях, которые хотят понять, кто они, и в чем их призвание, переживая взлеты и падения и отчаянно идя к своей мечте.

«Первый фильм — это целая жизнь. Первое высказывание, в которое ты вкладываешь всего себя, без остатка, ты отдаёшь всё, что накопилось в тебе до момента первого съёмочного дня. Поэтому, на мой взгляд, дебюты всегда получаются самыми искренними», – говорит Стася Венкова о своем полнометражном дебюте.

За свой дебютный фильм «Кафе «Полночь» Стася Венкова в 2017 году получила премию «Лучший молодой режиссер» на фестивале Sarajevo Fashion Film Festival в Боснии и Герцеговине. В 2019 году поставила дипломный спектакль «Федора» по мотивам романа Томаса Трайона, премьера которого состоялась в Ясной Поляне. В 2020 году вышел фильм Сергея Соловьёва «Ути-ути-ути», где Венкова исполнила главную роль и выступила автором сценария.

Роли в картине исполнили Мария Янычева («Карамора»), Миндаугас Папинигис («Собибор»), Антон Рогачёв («Конец света») и Дарья Балабанова («Карамора»), а также заслуженная артистка России Роза Хайруллина, рок-музыканты Найк Борзов и Максим Кучеренко.

Ярким элементом картины стала музыка: в фильме зритель услышит произведения Найка Борзова, композитора Юрия Потеенко, Леонида Агутина и группы «Мумий Тролль».

«Тайное влечение» стал участником конкурсной программы 45-го Московского кинофестиваля, где он был отмечен жюри как дерзкий и смелый дебют. Также фильм был показан в Москве в рамках XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить».

«У Стаси, по-моему, очень уверенно получилось воплотить свой замысел – от сценария до его кинореализации… Что же касается смысла картины… На мой взгляд, в жизни есть только две страсти – это любовь и творчество. И ради обеих этих страстей можно пожертвовать очень многим, даже жизнью. Вот в «Тайном влечении» есть и то, и другое», – говорит продюсер Федор Попов.