«Красный квадрат» снимет комедийный сериал «Пять копеек» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошёл с конвейера завода в Тольятти более 50 лет назад и получил в народе название «Копейка». Сегодня, когда производство компании трансформируется, очень интересно вспомнить, как все начиналось. Медиагруппа «Красный квадрат» совместно с российским онлайн-кинотеатром PREMIER начали съемки романтическо-приключенческой комедии «Пять копеек», в центре сюжета — легендарный автомобиль «Жигули».

Более 50 лет назад с конвейера тольяттинского завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, получивший в народе название «Копейка» и ставший легендарным в истории СССР и России. За годы своего существования концерн «АвтоВАЗ» укрепил свои позиции и стал крупнейшим производителем легковых автомобилей в России. И сейчас, когда технологии стремятся вперед, а корпорация переживает масштабное обновление, важно показать и напомнить зрителям с чего все начиналось. Поэтому медиагруппа «Красный квадрат» совместно с российским онлайн-кинотеатром PREMIER начали съемки романтическо-приключенческой комедии «Пять копеек», где главным героем фильма стал именно этот легендарный автомобиль.

Идея проекта «Пять копеек» родилась более 7 лет назад, работа над оригинальным сценарием сериала велась несколько лет. Авторы хотели отдать дань уважения «звезде» отечественного автопрома, первой модели автомобиля «Жигули». Сценаристы вдохновлялись гениальным произведением Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и любимой комедией молодости «Невероятные приключения итальянцев в России». Историю и уникальный замысел оценил онлайн-кинотеатр PREMIER: съемки сериала ​​пройдут с октября по декабрь 2022 года.

В основе сюжета приключенческой комедии «Пять копеек» – история о том, как компания из восьми авантюристов пускается в погоню за кладом, спрятанным в одном из пяти «Жигулей», выпущенных первой партией на заводе «АвтоВАЗ». Попадая в различные комические и драматические ситуации, герои в первую очередь ищут себя, а золото оказывается лишь заветной недостижимой целью на пути к счастью.

Партнером медиапроекта станет «АвтоВАЗ»: для съемок фильма концерн предоставит техническое оснащение, коллекционные ретро-автомобили, проведет консультации по вопросам истории отечественного автопрома, а также окажет содействие в организации съемок в музее бренда в городе Тольятти.

Режиссер-постановщик фильма – талантливый российский режиссер и сценарист Александр Назаров, известный по культовому сериалу «Не родись красивой», а также фильмам «Дом», «Мамочки». Ведущим продюсером выступит Роман Атанесян, ранее работавший над рейтинговым ретродетективом «Казанова» на Первом канале и сериалом «Ланцет». Среди продюсеров фильма Илья Кривицкий, генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат», Софья Митрофанова, генеральный директор видеосервиса PREMIER, а также Макар Кожухов, заместитель генерального директора PREMIER.

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