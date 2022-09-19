«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в октябре на канале «Кинопремьера».
- 5 октября — «Глаза Тэмми Фэй». Пронзительная биографическая драма о взлете, падении и раскаянии популярных в 80-е телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. Две премии «Оскар», в том числе за лучшую женскую роль в исполнении огненной красавицы Джессики Честейн («Интерстеллар», «Прислуга»).
- 12 октября — «Всё везде и сразу». Один из лучших фильмов года от легендарной независимой студии A24. Кассовые сборы в России — более 130 млн рублей. Изобретательный и остроумный боевик с Мишель Йео («Мемуары гейши») в роли владелицы прачечной, которая открывает возможности мультивселенной.
- 19 октября — «Аманат». Военная драма о любви и долге по реальным событиям в разгар Кавказской войны XIX века. История Джамалутдина, сына имама Шамиля, который стал аманатом — заложником, доказывающим преданность России. Он влюбляется в дочь отставного генерала, и из заложника большой политики превращается в заложника большой любви.
- 26 октября — «Холодное золото». Напряженный якутский «истерн», основанный на реальной истории конфликта между НКВД и контрабандистами из-за золотых приисков в Алдане в разгар Великой Отечественной войны.
Смотрите в октябре каждую среду в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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