«Ночной режим»: Захватывающий мистический триллер о побеге из тюрьмы с помощью сновидений

Эксклюзивная цифровая премьера фильма «Ночной режим» с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым состоится 21 сентября в онлайн-кинотеатре KION в формате киноstories — в удобном формате коротких серий по 10-15 минут.

Накануне собственной свадьбы и после импровизированного мальчишника модный фотограф Роман Белов (Павел Табаков) просыпается в доме с четырьмя трупами – это его лучшие друзья и проститутка. Роман ничего не помнит, но он единственный подозреваемый, которого приговаривают на пожизненное заключение. Его невеста Ирина в ужасе – она не может поверить в то, что мужчина ее жизни оказался сумасшедшим убийцей.



В заключении Роман встречает необычного человека по прозвищу Учитель, который распознает в нем редчайшую способность к проникновению в собственные и чужие сны. Этот развивающийся навык сделает из героя уникального сыщика, способного вскрыть самые страшные тайны.

Но как вести расследование, если ты заперт в тюрьме? И какую цену придётся заплатить за услуги человека, способного проникать в сновидения?



Главные роли в сериале исполнили Павел Табаков и Андрей Мерзликин, а также в проекте снялись Екатерина Шумакова, Олег Алмазов, Андрей Карако, Андрей Душечкин, Игорь Сигов, Андрей Олефиренко, Алексей Труфанов, Антон Макуха и другие.



Режиссер проекта «Ночной режим» — Андрей Либенсон, постановщик фильмов и сериалов для телевидения «Личность не установлена», «Лучшие враги», «Кома» и «Формат А4». Сценаристы проекта – Сергей Новиков и Александр Бузин.

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