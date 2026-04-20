Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваКрасота традиций или XLVI Весенний Бал МГИМО

Красота традиций или XLVI Весенний Бал МГИМО

By T1
Что сближает народы, страны и поколения? Наверное, в первую очередь вечные ценности: добро, красота, благородство, неравнодушие. И конечно же, уникальные традиции – гордость и украшение нашей страны. 18 апреля в этом убедились участники и гости XLVI Весеннего Бала МГИМО, который состоялся в конференц-зале знаменитого университета.

В этот вечер вместе с распорядителем и вдохновителем Бала — руководителем студии бального танца Культурного центра МГИМО Татьяной Николаевной Докукиной — мы “побывали” в разных эпохах и на разных континентах. Будущих и нынешних дипломатов, педагогов и специальных гостей объединили изысканный вальс, стремительный венгерский бальный танец, «смешная и серьезная» кадриль, элегантный фокстрот, солнечные латиноамериканские ритмы и конечно, жизнерадостный и яркий сиртаки. Время идет только вперед, но нет сомнений, что традиции Бала МГИМО продолжат сближать страны и поколения еще долгие годы, как все подлинно ценное и прекрасное.

В качестве почетных гостей XLVI Весенний Бал МГИМО посетили: Председатель студентов из Судана в Москве Халид Салим Мохамед Салих Салим; советник посольства Гвинеи Алсени Диалло; второй секретарь посольства Гвинеи-Бисау Джу Орлиндо; военный атташе посольства Гвинеи-Бисау Камара Сулейман; третий секретарь посольства Эфиопии Буоный Лам Чуоль; военный герольдмейстер, заслуженный художник РФ, руководитель Центра церемониальной бальной культуры «Балмедиагрупп» Николай Иванович Уколов; советник посольства России в Ирландии Игорь Александрович Алексеев; третий секретарь МИД РФ Иван Александрович Тищенко, а также атташе посольства России в Монголии Дмитрий Владимирович Федин.

Фото: Мария ЗАЙЦЕВА, Антон ВОРОНОВ

Предыдущая статья
Новое в рубрике