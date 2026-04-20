Красота традиций или XLVI Весенний Бал МГИМО

Что сближает народы, страны и поколения? Наверное, в первую очередь вечные ценности: добро, красота, благородство, неравнодушие. И конечно же, уникальные традиции – гордость и украшение нашей страны. 18 апреля в этом убедились участники и гости XLVI Весеннего Бала МГИМО, который состоялся в конференц-зале знаменитого университета.

В этот вечер вместе с распорядителем и вдохновителем Бала — руководителем студии бального танца Культурного центра МГИМО Татьяной Николаевной Докукиной — мы “побывали” в разных эпохах и на разных континентах. Будущих и нынешних дипломатов, педагогов и специальных гостей объединили изысканный вальс, стремительный венгерский бальный танец, «смешная и серьезная» кадриль, элегантный фокстрот, солнечные латиноамериканские ритмы и конечно, жизнерадостный и яркий сиртаки. Время идет только вперед, но нет сомнений, что традиции Бала МГИМО продолжат сближать страны и поколения еще долгие годы, как все подлинно ценное и прекрасное.

В качестве почетных гостей XLVI Весенний Бал МГИМО посетили: Председатель студентов из Судана в Москве Халид Салим Мохамед Салих Салим; советник посольства Гвинеи Алсени Диалло; второй секретарь посольства Гвинеи-Бисау Джу Орлиндо; военный атташе посольства Гвинеи-Бисау Камара Сулейман; третий секретарь посольства Эфиопии Буоный Лам Чуоль; военный герольдмейстер, заслуженный художник РФ, руководитель Центра церемониальной бальной культуры «Балмедиагрупп» Николай Иванович Уколов; советник посольства России в Ирландии Игорь Александрович Алексеев; третий секретарь МИД РФ Иван Александрович Тищенко, а также атташе посольства России в Монголии Дмитрий Владимирович Федин.

