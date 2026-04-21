Московский питчинг дебютантов назвал победителей

В киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялся 18-й Московский питчинг дебютантов в рамках Всероссийского питчинга дебютантов 2026. Его организатором выступил продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Онлайн-трансляции мероприятий в ВК посмотрели более 1,3 миллиона зрителей. В офлайн-формате мероприятия 18-ого Московского питчинга дебютантов посетили более 850 человек.

На участие было подано 800 заявок из 37 регионов России. Организаторы отобрали 30 заявок для включения в шорт-лист в четырех категориях: «полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», «документальное кино и сериалы». Общий призовой фонд Московского питчинга составил 2 миллиона рублей — по 500 000 рублей в каждой категории на съемки тизера или завершение производства.

В категории полнометражных игровых проектов экспертное жюри под председательством генерального директора компании «СТВ» Сергея Сельянова признало получателем гранта проект «Неофиты» режиссёра Полины Лиске (Гришиной). Это история о женщине, которая возвращается в дом своего детства на похороны отца и находит дневник, который возвращает ее в подростковый период конца 1990-х. Второе место заняла работа «С Богом!» (автор сценария Светлана Райская), третье — «Вычеркнутая» (автор сценария Кирилл Кучинский). Сергей Сельянов поблагодарил своих коллег по экспертной комиссии, которые, на его взгляд, давали корректные и грамотные комментарии и советы по каждому из проектов.

Режиссер и продюсер Андрей Богатырев пожелал участникам питчинга помнить: «Кино должно оставаться искусством, но важно использовать маркетинговые механизмы для его продвижения к зрителю».

Режиссёр, актриса Стася Толстая добавила: «Как говорил мой мастер, Сергей Соловьёв: ключ к хорошему дебюту — это искренность».

Помимо основных призов, был вручён сертификат на прохождение в квалификационный этап Национального чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» по направлению «Драматург театра и кино» Марине Быковой за проект «Красная машина».

В питчинге микродрам победителем стал проект «Заправка на повороте» режиссёра Анастасии Нетунаевой, рассказывающий о дочери главного судьи города, которая оказывается на должности простого оператора АЗС. Второе место заняла работа «Замуж за принца» (автор сценария Елена Вахрушевская, продюсер Елена Изюмова), третье — «Секретный ингредиент» (режиссёр Ирина Уманская).

Жюри возглавил сопредседатель АПКиТ, Член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, директор Института кино Высшей школы экономики, сооснователь Cosmos Studio, основатель «Амедиа» Александр Акопов: «Микродрамы в России – это навсегда. Однако, как любой новый формат должен пройти свое развитие – открывать новые жанры, пройти свой путь от мелодрамы до, например, детектива, фантастики, сказок. В любом случае, зритель будет все больше и больше смотреть микродрамы, потому что это удобно».

Кинообозреватель, программный директор фестивалей Original + и Original+DOC Сусанна Альперина заметила: «Микродрамы — это хороший разгон для большого кино. В отечественных микродрамах должно быть что-то наше, что-то из наших реалий».

Писатель и сценарист Александр Цыпкин посоветовал: «Всегда нужно чётко прописывать мотивацию героев. Если мы говорим о контенте для молодёжи, нужно снимать не об их родителях, а о самой молодёжи».

Креативный продюсер VK Александр Шебанов дополнил: «Хочется, чтобы создатели микродрам сразу думали о том, где искать аудиторию еще во время написания сценария». Проекту «Красавица и чудовища» (автор сценария Евгений Усов) также был вручён сертификат на прохождение в квалификационный этап «АртМастерс» по направлению «Драматургия».

Среди проектов «В стадии завершения» лучшим признан фильм «Девочки учатся бриться» режиссёра Ольги Панкратовой, посвященный двум подругам, которые пытаются вырваться из тесных рамок собственных страхов и провинциального городка конца 90-х. Второе место занял «Зелёный угол» (режиссёр Вусал Омаров, сценарист Алексей Сухачев, 2 года назад ставший лауреатом документального конкурса), третье — «Семь дней счастья» (режиссёр Никита Давыдов).

Председатель жюри Юлиана Слащёва, возглавляющая киностудию «Союзмультфильм» и Киностудию им. М.Горького, отметила: «История должна быть интересна массовому зрителю».

Проект «Зелёный угол» также получил приз 500 тысяч рублей от Киностудии им. М.Горького. Отборщик фестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов отметил, что каждый из представленных проектов будет рад видеть на своих фестивалях.

В документальном кино первое место присуждено проекту «Катюша» Всеволода Амелина, рассказывающего о Екатерине Сычевой, чемпионке мира по боксу, начинавшей свой путь в детском доме. Второе место заняла работа «Волга-стар» (режиссёры Андрей Соустин, Ангелина Любимова), третье — «Большой. Прыжок к свету» (режиссёры Анастасия Шкитина, Ярослав Лобачев). Специальный приз от рентала «Кинозавод» получил фильм «Взрослые» (режиссёр Анастасия Калеушева).

Председатель жюри, куратор документальной программы ММКФ Сергей Мирошниченко подчеркнул: «На питчинге важно показать главного героя и то, как он рассказывает свою историю».

Телеведущий, продюсер документального кино Валдис Пельш добавил: «Зрителю всегда нужно объяснение, в чём заключается уникальность проекта и главного сюжетного элемента».