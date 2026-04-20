Выставку «Линии жизни и войны» в Музее Победы посетили 155 тысяч человек

Музей Победы подвел итоги работы художественной выставки «Линии жизни и войны». В экспозиции было представлено около 30 работ художника-фронтовика Алексея Герасимовича Шикина. С момента открытия, 13 февраля, ее посетили 155 тысяч человек.

Посетители увидели работы Шикина, которые хранятся в фондах Музея Победы, а также в коллекции дочери живописца – Елены Шикиной. Часть картин была впервые показана широкой аудитории.

«Мы рады, что выставка «Линии жизни и войны» вызвала такой интерес у наших посетителей. Экспозиция к 100-летию замечательного художника-фронтовика Алексея Герасимовича Шикина дала возможность познакомиться с его творчеством огромному количеству людей. На протяжении всего своего творческого пути он переосмыслял историю нашей страны, беспрестанно возвращался к теме Великой Отечественной войны, но пейзажу и натюрморту также уделял большое внимание», — отметили в Музее Победы.

Посетителям представили картину «Август 1941», которая отражает трагическое время — начало войны. Живописец отказался от батальных сцен и показал, как личная судьба солдата растворяется в судьбе народа и страны. Полотно «Ветеран» тоже рассказывает о войне без сцен баталий и знамен, работа показывает истинное продолжение войны — в человеческой душе. Это образ тихого подвига памяти, благодарности и ответственности перед прошлым. Художник словно напоминает зрителю: победа не закончилась в 1945 году, она продолжается в жизни тех, кто сумел выжить и сохранить достоинство, несмотря на пережитую трагедию.

В Музее Победы также представили пейзажи, созданные Алексеем Шикиным в разные годы. Картины художника отличает сдержанная палитра и спокойная манера исполнения. Эти работы напоминают о неразрывной связи человека, природы и времени, дают пищу для философских размышлений о своем месте в мире, о том, что сила заключается в гармонии с окружающим миром.

Произведения Алексея Герасимовича Шикина входят в собрания многих российских музеев, а также в частные коллекции за рубежом — в Германии, Дании, Швеции и Израиле. Творчество живописца стало важной частью нашего художественного наследия, в котором соединяются военная память, лирический пейзаж и мастерство академической школы.

Алексей Герасимович Шикин родился в деревне Каменка Ершовского района Саратовской области в 1925 году. После начала Великой Отечественной войны был призван на службу, играл в полковом оркестре. В 1944 году получил серьезное осколочное ранение в ногу и после лечения был демобилизован. После войны Алексей Герасимович окончил Художественный институт имени В.И. Сурикова