1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Выставку «Линии жизни и войны» в Музее Победы посетили 155 тысяч человек

By editor
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы подвел итоги работы художественной выставки «Линии жизни и войны». В экспозиции было представлено около 30 работ художника-фронтовика Алексея Герасимовича Шикина. С момента открытия, 13 февраля, ее посетили 155 тысяч человек.

Посетители увидели работы Шикина, которые хранятся в фондах Музея Победы, а также в коллекции дочери живописца – Елены Шикиной. Часть картин была впервые показана широкой аудитории.

«Мы рады, что выставка «Линии жизни и войны» вызвала такой интерес у наших посетителей. Экспозиция к 100-летию замечательного художника-фронтовика Алексея Герасимовича Шикина дала возможность познакомиться с его творчеством огромному количеству людей. На протяжении всего своего творческого пути он переосмыслял историю нашей страны, беспрестанно возвращался к теме Великой Отечественной войны, но пейзажу и натюрморту также уделял большое внимание», — отметили в Музее Победы.

Посетителям представили картину «Август 1941», которая отражает трагическое время — начало войны. Живописец отказался от батальных сцен и показал, как личная судьба солдата растворяется в судьбе народа и страны. Полотно «Ветеран» тоже рассказывает о войне без сцен баталий и знамен, работа показывает истинное продолжение войны — в человеческой душе. Это образ тихого подвига памяти, благодарности и ответственности перед прошлым. Художник словно напоминает зрителю: победа не закончилась в 1945 году, она продолжается в жизни тех, кто сумел выжить и сохранить достоинство, несмотря на пережитую трагедию.

В Музее Победы также представили пейзажи, созданные Алексеем Шикиным в разные годы. Картины художника отличает сдержанная палитра и спокойная манера исполнения. Эти работы напоминают о неразрывной связи человека, природы и времени, дают пищу для философских размышлений о своем месте в мире, о том, что сила заключается в гармонии с окружающим миром.

Произведения Алексея Герасимовича Шикина входят в собрания многих российских музеев, а также в частные коллекции за рубежом — в Германии, Дании, Швеции и Израиле. Творчество живописца стало важной частью нашего художественного наследия, в котором соединяются военная память, лирический пейзаж и мастерство академической школы.

Алексей Герасимович Шикин родился в деревне Каменка Ершовского района Саратовской области в 1925 году. После начала Великой Отечественной войны был призван на службу, играл в полковом оркестре. В 1944 году получил серьезное осколочное ранение в ногу и после лечения был демобилизован. После войны Алексей Герасимович окончил Художественный институт имени В.И. Сурикова

Юбилейная XV церемония премии «Аванс» назвала своих героев

