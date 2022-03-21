Краудлендинг для «Бодибилдера»: в российский прокат выходит фильм о силе тела и духа

Кинокомпания «Русское кино» при поддержке Министерства Культуры РФ сняла первую отечественную картину с участием профессиональных бодибилдеров и фитнес-тренеров. 7 апреля она выходит в прокат во всех кинотеатрах страны. Режиссером и сценаристом стал Андрей Грачев, на счету которого более ста документальных фильмов, несколько телесериалов и художественных фильмов. Свою новую работу он называет творческим переосмыслением подсмотренных событий, нереальной историей, которая может стать новой реальностью. Это особенно актуально в контексте того, что происходит в мире прямо сейчас.

«Бодибилдер» — остросюжетная история с элементами триллера, научной фантастики и спортивной драмы. Во время состязания за звание чемпиона планеты главный герой, чью роль сыграл популярный телеведущий, обладатель премии ТЭФИ и известный фитнесблогер Денис Семенихин, переносит инфаркт. Он вынужден уйти из большого спорта, остается в полном одиночестве, а в итоге, познакомившись с врачом скорой помощи, в прошлом известным ученым, становится участником эксперимента по тестированию уникального лекарства, разработанного по заказу Министерства обороны. В случае успеха оно может стать революционным препаратом нового поколения и спасти миллионы жизни, предотвратить глобальные эпидемии и излечить людей от множества болезней. Однако все не так просто.

За финансированием для организации пресс-показа, который состоится 5 апреля в кинозале «Победа», кинокомпания обратилась к краудлендинговой платформе Co-Fi. Команда надеется собрать 500 000 рублей за счет поддержки инвесторов, которым может стать любой желающий старше 18 лет.

В фильме также снимались — Владимир Епифанцев, известный по ролям в фильмах «Generation П», «Кремень» и сериале «Жуки», Виктория Полторак, Дарья Повереннова, Сергей Чонишвили, Дмитрий Шевченко и Максим Линников. Продюсером картины стала Мария Панкратова. По ее словам, задача этого фильма — не просто развлечь зрителя, а заставить его задуматься над глобальными вопросами: реально ли совершить прорыв, положившись на силу воли и видя ясную цель, какова цена побед и успеха, может ли современная наука создать лекарство нового поколения и возможно ли в мире появление сверхчеловека.

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