Сильные, отчаянные и бесстрашные, женственные и нежные – героини детективных мини-сериалов на канале ТВ Центр способны справиться с любой проблемой, сохранив в себе женское начало и индивидуальность. Новые детективы с «женским» лицом продолжают весенний телесезон.

В пятницу, 25 марта, состоится премьера нового сериала «Орлинская» с Олесей Железняк в главной роли. Первый сезон называется «Стрелы Нептуна». Олеся предстанет в образе старшего оперуполномоченного Марины Орлинской. Марина живет в тихом курортном городке Лиманск на берегу Черного моря, где всех знает, знает, кто чем живет, секреты местных жителей. Но все же иногда в городке происходят странные и загадочные происшествия, которые Орлинская распутывает с необычайной легкостью. В этом ей помогают ее женский шарм, интуиция и логика. Орлинская – первая роль следователя для Олеси. Но вот желания примерить форму у актрисы не было. Наоборот, ее привлекла естественность героини, образ настоящей женщины, которая даже при такой профессии остается собой, поэтому ее спецформа – туфли, платье и шляпка.

— Марина – совершенно бесстрашная, ничего не боится, — рассказывает о своей героине Олеся Железняк. – Она моего возраста, замужем. Но с мужем у нее не сложилось, детей нет. И она заменяет мать своим племянникам – детям ее младшей сестры – натуры крайне влюбчивой. Сестра уезжает в Турцию к новому возлюбленному, и Марина заботится о детях. В личной жизни Марины нестабильно — за ней ухаживают два мужчины: водитель газели и столичный художник, но с кем она останется и выберет ли кого-нибудь – это увидим в сериале…

Интересные факты:

Сценарий сериала был написан специально под Олесю Железняк. Этот тот случай, когда актриса вдохновила режиссера на создание фильма.

С пистолетом Олеся Железняк взаимодействует только один раз на протяжении сериала

Гардероб Марины Орлинской состоит в основном из одежды синих и голубых цветов – стилисты ориентировались при подборе на тот факт, что город – курортный, рядом море, и хотели это подчеркнуть.

Съемки проходили в Геленджике. На самом деле города Лиманск не существует.

В субботу, 26 марта, зрители смогут увидеть еще один новый сериал — «Сладкая месть». Эта история поведает о, казалось бы, на первый взгляд, простой семье. Но однажды, ничем не примечательным днем, в семье начинают происходить странные вещи: выясняются тайны, хранившиеся много лет и происходят неприятные события. У Елены Осеевой, главы семейства, нет сомнений – это месть из прошлого. Но так ли это на самом деле? И за что им мстят?

В главной роли – актриса Мария Аниканова. Мария признается, что ее подкупила «настоящесть» ее героини.

— Мне нравится, что моя Елена – живой человек. Одно время сценаристы любили показывать женских персонажей непробиваемыми – чтобы ни происходило, она коня на скаку остановит и т.д.… И в этом сценарии мне нравится, что у Елены много живых человеческих проявлений. Ведь в том, что человек испытывает страх – ничего страшного, вопрос в том, как он его преодолевает. Елена может и накричать, и прилюдно расплакаться, даже немного поистерить. Она – живая, настоящая. Мне очень понравилось и то, что в этой картине представлена история поколений – мать и дочь. И это всегда интересно. Я сама живу в такой ситуации – с мамой и с дочерью, и мне это близко. Я — среднее звено, сцепляю собой эти поколения, замыкаю их на себе. И в моей героине это схоже со мной, — говорит актриса.

Мария внесла и свое видение персонажа. В частности, в истории, когда Елена усыновляет ребенка. «Изначально по сценарию было прописано, что у нее не задалась личная жизнь, и ей нужно отдавать кому-то свою любовь. Но я постаралась сыграть историю немного по-другому – что она почувствовала в мальчике родственную душу и поэтому усыновила, смогла стать ему родной матерью. Этот поступок показывает насколько большое у нее сердце, полное любви», — добавляет актриса.

Характерные, живые, настоящие и естественные, похожие друг на друга и в то же время такие разные героини сериалов ТВЦ показывают детективный жанр немного с иной стороны, раскрывая в нем новые грани. И совсем скоро зрителей канала ждут знакомства и с другими героинями новых детективных историй.

Интересные факты:

В сериале также был задействован актер Сергей Ланбамин – однокурсник Марии Аникановой. «Для меня большая удача, что я сыграла в партнерстве с ним. Это дорогого стоит, когда ты учился с партнером на одном курсе, и почти через 30 лет тебе повезло попасть с ним в один проект. До этого я снималась с однокурсниками, но не так плотно – небольшие роли, или наши герои не соприкасались. Совсем другое дело играть вместе на протяжении всего фильма», — говорит Мария.

Любовь Тихомирова сыграла в сериале сразу две роли — Зинаиду и Раису Полехиных — мать и дочь. По сценарию они очень похожи, и это позволило актрисе перевоплотиться в обеих. Для некоторых сцен – в частности, когда ей предстояло сыграть мать в возрасте 65 лет, Любови наносился пластический грим.

В фильме также снялась дочь Любови Тихомировой – Любава. Она сыграла главную героиню в самом раннем детстве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.