Креативные индустрии: «бежать наперерез»

10 декабря в Музее-театре «Булгаковский Дом» прошел форум «Культурный код и традиционные ценности в креативных индустриях». Представители различных отраслей креативного сектора обсуждали проблемы продвижения продукта, транслирующего базовые ценности нашего общества на широкую аудиторию. В работе форума приняла участие инициатор создания национальной платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ.РФ, художник, режиссер и общественный деятель Вероника Коржевская.

Всю историю человечества можно представить как непрекращающийся спор традиции и новации. Такой угол зрения на тему форума предложил писатель Захар Прилепин: «Каждый новый этап в истории культуры начинался с критики достигнутого ранее — декларацией ниспровержения прежней культурной традиции. Это справедливо для любого вида творчества — литературы, музыки, архитектуры, театра: чтобы проросло что-то новое, необходимо “подвинуть” то, что уже существует. Достаточно вспомнить, как Маяковский и Хлебников, будущие гении, собирались сбросить Пушкина с парохода современности. Каждый раз, когда происходит нечто подобное, большинство людей приходит в ужас, видя в этом “конец культуры”. Но проходит время, и наиболее талантливые из ниспровергателей сами становятся классиками и воспитывают своих детей на шедеврах традиционной культуры, которую когда-то отрицали. Традиция рано или поздно возвращается к каждому. Креативные индустрии никак не противоречат традиционным ценностям — патриотизму, семье, справедливости. На мой взгляд, встречи, подобные нашей, помогают креативной сфере органично выстраивать традицию, получая новый импульс к развитию и ставя свои достижения на службу Родине».

До недавнего времени продвижение традиционных ценностей и российского культурного кода находилось где-то на периферии задач, которые ставили перед собой креативные индустрии. Чтобы предлагать обществу продукт, транслирующий эти ценности, у креаторов должно быть ясное представление, как к ним в реальности относятся люди.

По мнению генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, с этим все не так однозначно: «Государство и общество столкнулись с масштабным идеологическим вызовом. Последние два с половиной года мы пытаемся разобраться в том, кто мы, чем отличаемся от других, какие ценности действительно наши, а какие заимствованы или навязаны, что на самом деле представляет собой наш культурный код. Сегодня, если задавать подобные вопросы впрямую, далеко не всегда в ответ получишь правду. Поэтому мы разрабатываем новые методики, позволяющие узнать, что люди думают на самом деле. Одна из самых эффективных называется “Образ будущего России”. 37% опрошенных видят сильную Россию, которой хотят гордиться. 34% выбирают комфортную, где “все для меня”. Среди студенческой молодежи этот вариант предпочитает 40% против 20%, голосующих за сильную страну. Эти приоритеты внушались нам в течение 30 лет и хорошо укоренились в молодых умах. Остальные голоса распределяются между тремя вариантами будущего: цифровая/технологичная Россия, демократическая, где главной ценностью являются права и свободы, и справедливая Россия. Что касается культурного кода, то основными его составляющими были названы патриотизм и любовь к Родине, семья и традиция, гостеприимство и дружелюбие, трудолюбие и настойчивость, уважение к культуре и образованию, коллективизм и взаимопомощь, справедливость и равенство, суверенитет и независимость. Такова картина на сегодняшний день. И здесь есть над чем задуматься».

Креативные индустрии представляют собой один из самых динамично развивающихся секторов отечественной экономики, что делает весьма актуальным вопрос подготовки кадров. Об этом в своем выступлении говорила ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина: «Сегодня в стране работает 51 вуз нашего профиля. В каждом получают профессию от двух до пяти тысяч студентов. И мы прекрасно понимаем, что во многом от нас зависит, какие ценности будут закладывать будущие креаторы в свою работу. Ситуация заставляет учебные заведения менять подход к подготовке специалистов. Программы обучения не должны подстраиваться под имеющихся в вузе преподавателей, как это было еще совсем недавно. Наоборот, они должны отражать требования реальных секторов экономики. Одних лишь академических знаний недостаточно, студенты должны получать практические навыки работы в тех сферах, где им предстоит трудиться. Так мы решим сразу две проблемы — дефицита кадров и востребованности молодых специалистов».

Сенатор Елена Шумилова затронула вопрос законодательной и финансовой поддержки малых предприятий в креативных отраслях. Чтобы быть успешными, им необходимо современное оборудование, возможности для поиска партнеров, в том числе и зарубежных, для переподготовки кадров и создания новых рабочих мест. «Креативные индустрии, — считает Елена Шумилова, — не просто заняли свою нишу, но становятся активной составляющей неповторимого облика своих регионов. Создание и продвижение продукции, основанной на местной специфике, так называемых локальных брендах, — задача не только экономическая. Креативные индустрии помогают подчеркнуть уникальность региона, сделать его интересным как для местных жителей, так и для гостей. Это способствует решению большого числа экономических и социальных проблем».

Депутат Госдумы Мария Василькова подняла еще одну острую тему — конкурентоспособности отечественных креативных индустрий. «Мы так долго жили в убеждении, что все самое лучшее производится где-то там, на Западе, и нам не стоит пытаться даже просто повторить их достижения, что многие в это верят до сих пор. В том числе и люди, от которых зависит принятие решений, способных обеспечить прорыв в той или иной сфере. Мне часто приходилось слышать, как наших талантливых изобретателей и инженеров отговаривали от попыток внедрить свои изобретения, — сетует Мария Василькова, — и только вера в себя и поддержка единомышленников помогала этим людям преодолеть все препятствия. Я в таких случаях привожу в пример замечательного советского математика и авиаконструктора Роберта Бартини. Однажды его спросили: можно ли догнать систему, которая ушла далеко вперед? “Можно, — ответил он, — если бежать наперерез”. Вот задача отечественных креативных индустрий сегодня и заключается в том, чтобы бежать наперерез!»

Участники форума обсудили не только актуальные проблемы, но и поделились опытом на основе своих проектов. Исполнительный директор Музея-театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова рассказала, как возник музей, через какие трудные этапы становления прошел, как собрал вокруг себя поклонников творчества Михаила Булгакова. Дом Пигита на Большой Садовой в Москве, где жил писатель, знаменит своими жильцами, и «Булгаковский Дом» все их судьбы привлек в свою орбиту. Расширяя булгаковскую тему, музей обеспечил рост своей аудитории, что и позволило стать коммерчески успешным проектом, работающим на сохранение нашего культурного наследия.

Солистка Большого театра Ольга Селиверстова пять лет назад создала творческую мастерскую «Метаморфозы» для популяризации классической музыки, и в первую очередь, оперы. «Наша задача — влюбить людей в оперу, — признается певица. — Многие думают, что это очень сложный жанр, в котором непосвященному ничего не понять. Чувствовать себя не в своей тарелке люди не любят, и потому решают, что опера не для них. Мы создаем “концентрированные” спектакли, где каноническая трехчасовая партитура сжата до часа. Стараемся включить зрителей в действие. В таком формате к классике с удовольствием приобщаются и взрослые, и дети. Главная сложность — организация гастролей. Опера никогда не была коммерчески выгодным жанром, оперные театры существовали на деньги меценатов или государства. Сегодня вывезти даже небольшую постановку очень сложно, тем более за рубеж. Мы знаем, что публика ждет русских артистов, к тому же музыка и театр — неотъемлемая часть дипломатии. Будь у нас поддержка государства, мы смогли бы сделать гораздо больше».

О том же говорила на форуме и генеральный продюсер «Феникс Синема» Алеся Пантелеева. Ее компания занимается не только кинопроизводством, но и образовательными программами для детей: «Мы существуем всего три года, но за это время смогли создать в регионах сеть киношкол, где обучается более 5000 ребят, причем не только актерскому мастерству, но и другим профессиям, без которых кинематограф существовать не может, — режиссуре, монтажу, сценарному мастерству. Наши ребята с увлечением снимают социальные ролики. Все это помогает им разобраться, что такое современное кино, готовы ли они заниматься этим во взрослой жизни. Мы, не побоюсь этого слова, взращиваем новое поколение кинематографистов. Но без господдержки это сложно, особенно в том, что касается создания полного метра. Кино — процесс дорогостоящий, мы снимаем на частные деньги, а для выхода в широкий прокат нужны огромные рекламные вложения, которых у нас попросту нет. Потому наши фильмы, добрые и светлые, видит гораздо меньше зрителей, чем могли бы».

Многие инициативы креативных индустрий нуждаются в продуманной государственной поддержке. Об этом говорила исполнительный директор издательства «Лира» Татьяна Родионова. Без этого издание современной российской патриотической литературы, съемки фильмов, прокат спектаклей на основе исключительно частной инициативы становятся трудноразрешимой проблемой, особенно в регионах. Еще сложнее в нынешней международной обстановке продвигать достижения нашего искусство за рубежом. Миссия креаторов — создание продукта, работающего на государственную идею. Ответственность государства — создание условий для того, чтобы с этим продуктом — книгой, фильмом, постановкой п—ознакомилось как можно больше людей.

В завершение форума заместитель председателя Федерации креативных индустрий, идеолог проекта ARTISTS/ХУДОЖНИКИ.РФ, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, Вероника Коржевская подчеркнула, что нельзя делить людей на творческих и нетворческих: «Человек по природе — креатор. Каждый творит на своем месте. Более того, своими мыслями и делами мы формируем среду вокруг себя. В этом, на мой взгляд, и состоит наше призвание. Нельзя не радоваться тому, что в последнее время государство уделяет все больше внимания тем, кто занимается художественным творчеством, понимая, какой огромный потенциал заключается в этих людях. Художник, визионер, часто опережая время, приходит туда, где еще недавно царило запустение. Здесь можно привести примеры того, как креативные кластеры изменили жизнь бывших промзон, сделав их точками притяжения для людей, и для бизнеса, и для ценителей искусства. Это ли не доказательство мощного позитивного влияния, которое творческие люди способны оказывать на общество в целом. Объединив усилия, мы сможем сделать наш мир лучше с помощью самой красивой силы — силы искусства.

Виктория ПЕШКОВА