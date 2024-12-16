Прямая трансляция «Звезды Театрала»! В этом году трансляцию переведут на жестовый язык

16 декабря на исторической сцене Театра им. Вахтангова состоится XVII Торжественная церемония Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».

Стать зрителями церемонии награждения из любой точки мира и одними из первых узнать имена лауреатов 2024 года смогут все, кто присоединится к прямой трансляции из Театра им. Вахтангова. Она пройдет на сайте журнала Театрал, в его социальных сетях, а также на интернет- ресурсах партнеров премии – в VK информагенства ТАСС и издания Афиша КП, на сайтах телеканала ОТР, радио JAZZ, портала Культура.РФ, медиа-группы АртМосковия.

Второй год подряд по инициативе дирекции премии трансляция вручения пройдет с переводом на русский жестовый язык. Помогать в этом будут представители московского Театра Мимики и Жеста.

«Для нас очень важно сохранить такой формат трансляции, потому что опыт прошлого года, когда мы впервые использовали русский жестовый язык, оказался исключительно позитивным, – отмечает президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. – Мы получили много благодарственных отзывов от зрителей с проблемами слуха, которые писали нам, что участвовали ранее в голосовании, но не имели возможности полноценно наслаждаться церемонией награждения. Теперь этот барьер снят, аудитория премии продолжает расширяться, а мы уже думаем о новых вариациях, которые бы позволяли поклонникам русского театра из всех уголков нашей страны и мира еще активнее участвовать в «Звезде Театрала» и поддерживать своей любовью и своими голосами лучших мастеров сцены».