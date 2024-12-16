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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваПрямая трансляция «Звезды Театрала»! В этом году трансляцию переведут на жестовый язык

Прямая трансляция «Звезды Театрала»! В этом году трансляцию переведут на жестовый язык

editor
By editor
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16 декабря на исторической сцене Театра им. Вахтангова состоится XVII Торжественная церемония Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».

Стать зрителями церемонии награждения из любой точки мира и одними из первых узнать имена лауреатов 2024 года смогут все, кто присоединится к прямой трансляции из Театра им. Вахтангова. Она пройдет на сайте журнала Театрал, в его социальных сетях, а также на интернет- ресурсах партнеров премии – в VK информагенства ТАСС и издания Афиша КП, на сайтах телеканала ОТР, радио JAZZ, портала Культура.РФ, медиа-группы АртМосковия.

Второй год подряд по инициативе дирекции премии трансляция вручения пройдет с переводом на русский жестовый язык. Помогать в этом будут представители московского Театра Мимики и Жеста.

«Для нас очень важно сохранить такой формат трансляции, потому что опыт прошлого года, когда мы впервые использовали русский жестовый язык, оказался исключительно позитивным, – отмечает президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. – Мы получили много благодарственных отзывов от зрителей с проблемами слуха, которые писали нам, что участвовали ранее в голосовании, но не имели возможности полноценно наслаждаться церемонией награждения. Теперь этот барьер снят, аудитория премии продолжает расширяться, а мы уже думаем о новых вариациях, которые бы позволяли поклонникам русского театра из всех уголков нашей страны и мира еще активнее участвовать в «Звезде Театрала» и поддерживать своей любовью и своими голосами лучших мастеров сцены».

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