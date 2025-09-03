Арт-вечера «Митьки в кино» в арт-галерее «ARTBOX ЭТАЛОН» за выходные посетили более 350 человек

В московской галерее «ARTBOX ЭТАЛОН» прошли арт-вечера «Митьки в кино». Мероприятие было организовано в рамках выставки «ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ. Ленинград. 80-е. Митьки». Сооснователь легендарной арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин лично проводил для гостей авторские экскурсии по экспозиции и представлял снятые «Митьками» фильмы: «Митьковская встреча Эры милосердия» – остроумный ремейк киноленты «Место встречи изменить нельзя» с Вячеславом Бутусовым в роли Жеглова – и добрую комедию «Митьки спасают экологию Финляндии». Каждая лента демонстрировалась дважды в день, а между показами Дмитрий Шагин подписывал для всех желающих буклеты о выставке.

Накануне, 29 августа, состоялся закрытый предпоказ первой картины для почетных гостей и журналистов. Среди посетителей были галеристы (директор галереи Е.К. АртБюро Елена Куприна-Ляхович, директор Totibadze Gallery Вера Михайлова), художники (Михаил Молочников, Люся Воронова, Николай Полисский, Василий Флоренский, Тома Стэнко) и президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

С приветственными словами на мероприятии выступили президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий и сам Дмитрий Шагин. Для гостей вечера сооснователь арт-группы провел экскурсию по выставке и презентацию ее каталога. Затем состоялся премьерный показ фильма «Митьковская встреча Эры милосердия», завершившийся неформальным общением.

«Мы рады видеть всех на кинопоказах, продолжающих выставку, которую мы открывали совсем недавно. Надеюсь, что и будущие проекты галереи “ARTBOX ЭТАЛОН” будут такими же насыщенными и будут включать не только выставки, но и встречи, показы фильмов. Нам очень приятно наблюдать, как развивается, как наполняется культурой квартал “Серебряный фонтан”», – говорит президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

«Как я уже говорил на открытии выставки, мы не ожидали, что “ARTBOX ЭТАЛОН” окажется таким потрясающим пространством. В этом году “Митькам” исполняется 40 лет. За это время мы провели много выставок, и обычно развеска картин на них “митьковская” – шпалерная, немного хаотичная, в несколько рядов, а здесь – прямо как в Третьяковке. Спасибо всем, кто это делал. Фильмы, которые мы представляем в рамках этих кинопоказов, ранее широкой аудитории в Москве не демонстрировались, так что можно сказать, что это премьера. Открою секрет, что мы уже отсняли и монтируем третью ленту, которую вы тоже скоро сможете увидеть», – комментирует сооснователь арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин.

Фильмы

«Митьковская встреча Эры милосердия» – авторская версия событий культового романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» и знаменитой экранизации Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Фильм предлагает зрителям альтернативный взгляд на судьбу героев советского детектива. Сценаристы Дмитрий Шагин и Андрей Кузьмин переосмыслили финал истории: по их версии, Левченко остается жив, а Шарапов покидает Москву и начинает новую жизнь в Ленинграде вместе с Варей Синичкиной и их дочерью. Раскрыть тайну банды «Черной кошки» ему помогают «Митьки» – дворники дядя Миняй и дядя Митяй. В фильме снялись: участники арт-группы «Митьки», Вячеслав Бутусов (Глеб Жеглов), Женя Любич (Варя Синичкина), Олег Гаркуша (Григорий «Шесть-на-девять») и Александр Баширов (Промокашка) и другие яркие актеры и музыканты.

«Митьки спасают экологию Финляндии» – продолжение первой ленты, добрая комедия о новых приключениях дяди Митяя и дяди Миняя в Суоми, где они спасают природу Финляндии от козней злого шамана.

Выставка

В экспозиции представлены работы арт-группы «Митьки», ставшей одним из ключевых явлений ленинградского искусства второй половины XX века. «Митьки» – больше, чем группа художников: это целая субкультура, возникшая в начале 1980-х в Ленинграде. Их философия, описанная в манифесте Владимира Шинкарева, сочетает добродушие и иронию. Участники арт-группы проявляют себя в изобразительном искусстве, прозе, поэзии и стиле жизни. Главные принципы стиля «Митьков» – это доброта, жалостливость и предельная простота. Тельняшки, ватники, такие речевые обороты, как «дык», «братушка», «елы-палы», а также любовь к уменьшительно-ласкательным суффиксам стали символами ленинградского андеграунда.

Зрителя представлено более 60 работ С. Баделиной, А. Горяева, В. Голубева, А. Кузнецова, А. Митина, В. Тихомирова, Вл. Тихомирова, А. Филиппова, Д. Шагина, В. Шинкарева, В. Яшке и других художников.

Фото © пресс-служба Группы «Эталон»