Студентка колледжа МХПИ разработала серию pop-up открыток по городам Золотого кольца России

Студентка колледжа Московском художественно-промышленном институте Марина Копылова создала коллекцию объемных открыток с изображениями пяти городов Золотого кольца России. Проект выполнен в технике pop-up (от англ. «выскакивать») и представляет собой серию многослойных композиций, которые при открывании превращаются в объемные конструкции, отражающие знаковые архитектурные и культурные объекты Ярославля, Костромы, Суздаля, Владимира и Углича. Работа появилась в период активного развития внутреннего туризма и реализации проекта «Большое Золотое кольцо».

В основе каждой открытки лежит конструкция типа «коробка» – особый вид pop-up механизма, позволяющий создавать многоуровневые сцены. При открывании плоская открытка трансформируется в объемную композицию с пятью планами, где каждый элемент занимает свое место в пространстве. Все детали выполнены методом лазерной резки по бумаге без использования цветной печати, что позволяет делать акцент на силуэтном решении и игре с фактурой материала.

Благодаря особенностям конструкции, открытки легко складываются и помещаются в компактный конверт формата А6, что делает их удобными для транспортировки. При этом многоплановость композиции и внимание к деталям побуждают рассматривать каждую открытку неоднократно, открывая новые элементы городского пейзажа.

Для производства серии использована бумага COLORLAB плотностью 270 г/м² в пяти цветовых вариациях: натуральный, эвкалипт, серо-голубой, синий и темно-розовый. Такой выбор материала обеспечивает необходимую жесткость конструкции и позволяет передать разное время суток в композициях.

В открытке, посвященной Владимиру, центральное место занимают изображения Золотых ворот и Успенского собора, расположенные на третьем и четвертом планах соответственно. На переднем плане размещены памятник «Филёр и шалопай» и парковый фонтан, а задний план формирует силуэт городского пейзажа. Суздальская открытка раскрывается панорамой, где на разных уровнях представлены набережная с лодками, памятник поэту Алексею Лебедеву, образцы деревянного зодчества, стены Суздальского Кремля и силуэт Спасо-Евфимиева монастыря.

Особое внимание в проекте уделено типографике. Для всех текстовых элементов использована гарнитура Segoe UI, к которой были добавлены специальные засечки, необходимые для сохранения целостности букв при лазерной резке. Шрифтовая композиция выполнена полужирным начертанием кегля 23 пункта с увеличенным трекингом в 200 пунктов, что обеспечивает четкость восприятия и технологичность изготовления.

Все открытки серии комплектуются специально разработанным конвертом формата C6 (162×144 мм), выполненным из крафтовой бумаги плотностью 80 г/м² с треугольным клапаном. На конверте размещено графическое изображение маршрута в виде ломаной линии со звездами, символизирующее связь городов Золотого кольца. Дополняет комплект авторская почтовая марка размером 37×37 мм.

Проект учитывает современные тенденции в развитии внутреннего туризма. В рамках государственной программы «Большое Золотое кольцо» в девяти областях Центрального федерального округа появятся новые межрегиональные маршруты, объекты туристической инфраструктуры и всесезонные курорты.

Открытки планируется распространять через музейные магазины, сувенирные лавки, туристические фирмы и специализированные точки продаж в городах Золотого кольца. Целевой аудиторией проекта являются как туристы от подросткового возраста, так и коллекционеры открыток.

Напомним, что по данным «Интерфакс-Туризм», к 2035 году количество туристических поездок по маршруту Золотого кольца России планируется увеличить в полтора раза – до 30 миллионов. В связи с этим возрастает потребность в современной сувенирной продукции, способной привлечь внимание путешественников разных возрастов.