Интерес к книгам об инопланетянах вырос на 34%

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Ко Дню неземной культуры, который ежегодно отмечается во второй вторник февраля (в 2026 году — 10 февраля) книжный сервис Литрес проанализировал спрос на нон-фикшн литературу, посвященную инопланетным цивилизациям, НЛО и внеземной жизни. По итогам 2025 года выручка (по всем моделям монетизации) с продаж книг этой тематики выросла на 34% по сравнению с 2024 годом.

Самыми востребованными в этот период стали книги, сочетающие личные свидетельства о контактах с внеземными цивилизациями и научный взгляд на возможность существования жизни во Вселенной. Лидером рейтинга стало произведение Ирины Подзоровой и Максима Русана «Ирина Подзорова: дневник контактера. Физические и астральные контакты с цивилизациями Межзвездного Союза галактики». Вторую строчку занимает книга Антона Первушина «Наука о чужих. Как ученые объясняют возможность жизни на других планетах». Замыкает тройку книга Ирины Подзоровой и Надежды Курьяновой «Проект КАССИОПЕЯ. Контакты с разумными внеземными цивилизациями».

Напомним, что в первом квартале 2025 года редакция АртМосковии провела космический конкурс детского художественного творчества «Дорога к звездам«, а в 2024 году выпустила календарь, посвященный франшизе «Звездные врата» — COSMOTRACK и организовала выставку плакатов в Парке им. Ю.М. Лужкова (г. Москва).

— Инопланетяне foreva! — считает идеолог и создатель проекта АртМосковия iKorkurov.

