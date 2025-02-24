Разработчики «Спарты» поделились подробностями будущих DLC

23 февраля в VK Play состоялся релиз отечественной пошаговой тактики «Спарта 2035», созданной Lipsar Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Игра также доступна на сайте студии. В Steam проект появится в ближайшее время.

События игры разворачиваются в Африке в 2035 году, где вымышленная радикальная организация Даамат захватила обширную территорию, свергнув законные правительства, и теперь терроризирует мирных жителей. Президент одной из таких стран обращается за помощью к «Спарте» – элитному отряду добровольцев с постсоветского пространства.

Для игроков в раннем доступе доступна первая глава основной сюжетной кампании . Она является прямым продолжением событий пролога (демоверсии), который вышел в октябре минувшего года. Ранний доступ, как предупреждают разработчики, может отличаться по качеству от финальной версии. Купившим игру в раннем доступе докупать следующие главы не придется — они будут доступны бесплатно в виде патчей.

«23 февраля в раннем доступе вышла первая из трех глав сюжетной компании «Спарты 2035». Событие для нас очень знаковое и волнительное – это первый большой релиз для нашей небольшой команды. Спасибо всем игрокам за положительные отзывы, это отличная мотивация для того, чтобы делать нашу игру еще лучше», – сказал глава Lipsar Studio Глеб Дурново. Он пояснил, что «первая глава – завязка сюжета, в которой получают развитие события пролога. Также для игроков стал доступен менеджмент базы спартанцев, отряда и снаряжения».

В первой главе отряд постепенно обживается на новом месте и начинает активно вести опасную работу по борьбе с террористами. Для игроков будет доступно шесть сюжетных миссий и десятки побочных. В среднем прохождение одной миссии займет 30-40 минут.

По словам Глеба Дурново, до конца 2025 года Lipsar Studio планирует выпустить законченную сюжетную кампанию, которая будет состоять из трех глав. Также в планах три DLC: «Море пиратов», «Последний алмаз» и «На краю земли».

В «Море пиратов» игроки перенесутся в Сомали, которое в 2030-х переживает настоящий коллапс, их ждут тактические сражения на море, в том числе абордаж кораблей. Ожидается, что DLC выйдет уже в этом году.

В «Последний алмазе» отряд спартанцев отправится в ЮАР, а в DLC «На краю земли» — на антарктические острова. Предполагается, что дополнения увидят свет до конца 2026 года.