Креативные индустрии наградят Премией Рунета

В рамках «Премии Рунета» появилась номинация «Креативные индустрии». В этом году конкурс на присуждение общенациональной награды в области высоких технологий и интернета впервые проходит при поддержке Федерации креативных индустрий. Подать заявку могут организации и проекты, развивающие культурные и креативные направления, а также связанные с развитием творческих, досуговых и других видов деятельности.

«Креативные индустрии» — одна из семи специальных номинаций национальной премии. Её появление связано с ростом секторов экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счёт творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность.

«Креативный сектор — один из приоритетов развития отечественной экономики. В сентябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал Концепцию развития КИ в крупных агломерациях, которая подразумевает реализацию конкретного комплекса мер до 2030 года. Одна из целей этого плана – доля граждан, занятых в творческих профессиях, должна вырасти с текущих 4.6% до 15%, — отмечает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов. — Участие ФКИ в Премии Рунета и создание специальной номинации, посвящённой креативно-индустриальным проектам, отражает возрастающую роль сектора и его значительные перспективы».

В мировой экономике креативные индустрии растут быстрее, чем традиционные сектора, показывая прирост на 10-15% в год. В период пандемии коронавируса быстрее росли, в частности, сектора производства аудио- и видеоконтента, игр, онлайн-услуг. Развитие технологий снижает порог входа в креативный бизнес, а трансграничные возможности интернета позволяют привлекать клиентов со всего мира.

«Термин «креативные индустрии» для нашей страны относительно новый, но быстро завоевывает популярность, – считает директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. — Ведь в его основе то, чем Россия всегда славилась – творческий потенциал людей, умение видеть в обыденном мире прообразы будущего, рождать уникальные идеи, шедевры искусства, технологии, двигающие прогресс. Цифровой век обозначил новые тренды и горизонты для креативного класса. И хочется верить, что наша премия в номинации «Креативные индустрии» найдет лучших из лучших, чтобы отметить не только прорывные проекты, но и их рыночный потенциал».

Номинироваться можно на официальном сайте Премии — premiaruneta.ru, приём заявок продлён до 26 ноября 2021 года. Награждение лауреатов пройдет в гибридном формате (онлайн + офлайн) в Москве 7 декабря.

Оператором конкурса выступает РАЭК, поддержку оказывают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федерация креативных индустрий, Координационный центр доменов RU/РФ и ключевые игроки Рунета.

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