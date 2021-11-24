«Я – профессионал». Московский государственный институт культуры выступил организатором студенческой олимпиады

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В 2021 году в пятый раз проходит Всероссийская олимпиада «Я — профессионал», организаторами которой выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 30 ведущих российских вузов, в число которых вошёл Московский государственный институт культуры.

«Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий» — это одно из направлений, которое реализуется на территории Московского государственного института культуры (МГИК).

Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий — одна из профессиональных сфер для представителей креативных индустрий.

Так как во всем мире искусство и культура непрерывно трансформируются и развиваются, специалисты по организации мероприятий остаются востребованными и могут в своей работе реализовать собственный творческий потенциал.

Московский государственный институт культуры — крупнейший флагман в подготовке специалистов в сфере культуры и искусства. Институт готовит хореографов, режиссеров, актеров, музыкальных исполнителей, а также специалистов в сфере медиа, менеджмента и гуманитарных наук. Сегодня МГИК – это 4 факультета и более 5 000 студентов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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