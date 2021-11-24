Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма. Одновременно столица презентует культурную программу с участием всемирно известных артистов. Она включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты и гастрономический фестиваль.

Среди запланированных мероприятий — выступления знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», покорившего крупнейшие музыкальные площадки мира, театра «Геликон-опера» — постоянного участника престижных международных фестивалей, оркестра под управлением Игоря Бутмана — одного из лучших джазовых оркестров современности, который в 2018 году представлял нашу страну на главном джазовом событии планеты All-Star Global Concert.

Важное направление для современной Москвы — креативные индустрии. Город создает все условия для их развития. Речь идет об инфраструктурной, финансовой, консультационной и образовательной поддержке, помощи в продвижении продукции и так далее. В столичном креативном секторе экономики занято 1,1 миллиона человек — около 15 процентов всех работающих москвичей. Не так давно в Москве появился первый креативный технопарк — центр дизайна Artplay. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки.

Креативный потенциал столицы на Экспо представят ведущие московские дизайнеры — их модные коллекции отражают последние тенденции и становятся все более востребованными на зарубежных рынках. Также гостей ждет фестиваль московского кино. На нем покажут знаковые российские ленты последних лет, в которых город является полноценным героем сюжета.

Еще один яркий проект — фестиваль Moscow Gastronomic Week — напомнит о недавней презентации гида Michelin по российской столице. Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в авторитетном гастрономическом путеводителе.

Экспозиция Москвы в Дубае будет работать месяц — до 20 декабря. А культурные мероприятия продлятся до закрытия выставки в марте следующего года, сообщила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, разносторонняя программа познакомит международных гостей с современным вектором развития российской столицы и поспособствует продвижению заявки города на право проведения Экспо-2030.

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