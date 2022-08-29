Выбрали победителей Всероссийского фестиваля музыки в кино «Soundtrack 2022»

25 августа на площадке Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в рамках Детского культурного форума состоялся открытый финальный концерт Фестиваля музыки в кино «Soundtrack».

Фестиваль музыки в кино «Soundtrack» — это возможность вновь окунуться в эпоху советского кинематографа и услышать, как «доброе вечное» может звучать совершенно по — новому. Это шанс показать свои музыкальные способности и реализовать экспериментальные форматы своего музыкального вкуса.

За время проекта было собрано 497 заявок из многих городов России: Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Саратов, г.Чернушка (Пермский Край), Владивосток, Кузбасс и др. Претенденты прошли несколько этапов отбора и выполнили несколько конкурсных заданий в результате которых были отобраны 11 финалистов, которые продолжили подготовку к финалу. В рамках подготовки к финальному концерту участники конкурса приняли участие в творческих встречах с наставниками проекта, мастер-классе по вокалу от Юлии Плаксиной (Голос, Новая волна, Победитель, Х-фактор), онлайн мастер-классах по саунд-продюсированию с Львом Трофимовым (Саунд-продюсер, музыкальный директор певицы Ёлки) и Андреем Пурчинским (Действующий клавишник и музыкальный руководитель Артик и Асти, Музыкальный директор Fight Nights), а одним из значимых событий стала — генеральная репетиция финального концерта.

Также, в концерте приняли участие и спели одни из своих известных песен и наставники проекта: Народный артист РФ Дмитрий Маликов исполнил композицию «Звезда моя далекая»; Российская певица, артистка лейбла Black Star Анет Сай порадовала зрителей песни «Слезы», которую исполнила вместе со всеми детьми, пришедшими на концерт; Песня «Моя Майами» прозвучала в исполнении певца, композитора, солиста и идейного вдохновителя группы «Динамит» Ильи Зудина, права на создание кавер версии которой, в честь юбилея песни, он подарил всем участникам своей команды.

Также в концерте приняли участие специальные гости – группа Te Amo и группа BRIDGE, а финалисты фестиваля музыки в кино «Sоundtraсk» 2020-2021г.г. Анна Якубук, Мари Тодуа, Милана Пономаренко, NANSI & Sidorov поделились с зрителем своим творчеством. Ведущим концерта был известный актёр, композитор и певец Виталий Гогунский.

После жаркого обсуждения жюри и наставники проекта были готовы объявить итоги. Места распределились следующим образом:

Первое место и Денежный приз на сумму 100 000 рублей на продвижение от молодежного комьюнити BigTeamBooking — Анастасия Смыкова.

2 место — Елена Фрейман.

3 место — Иван Стариков.

Контракт с международным концертным агентством BIGBOOKING на сотрудничество и концертную деятельность по всему миру – София Фанта.

Контракт с музыкальным лейблом StarStoneMusic на релиз всех треков артиста в течение года на «эксклюзивных условиях» — Макс Дмитриев.

Музыкальное продюсирование трека и релиз на всех стриминговых сервисах от лейбла NCP – GAYKA.

Включение авторского трека в «Плейлист Моспродюсер|Музыка в парках» и ротация его в течение сезона в крупнейших парках столицы — Raida Shay.

Участие в одном из проектов Киностудии им. Горького или студии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» в 2022 году — Виктория Куренкова.

Фестиваль прошел при поддержке :Министерства культуры РФ, Киностудии им.Горького, студии Союзмультфильм, Московского Продюсерского центра, а также партнеров: Департамента культуры г. Москвы, международного концертного агентства BIGBOOKING, музыкальных лейблов «Starstone music», «NCP production» и «Black Star», музыкального комьюнити «BigTEAMbooking», а также Выставки Достижений Народного Хозяйства «ВДНХ» и «Детского культурного форума 2022».

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