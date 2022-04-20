Ксюша Антонова снова на Estet Fashion Week

17 апреля 2021 года в Ювелирном доме Estet состоялось грандиозное масштабное событие fashion-индустрии в рамках 21-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

Среди выступающих артистов было немало представителей современной музыки и молодёжной культуры, что говорит о том, что Estet Fashion Week идёт вперёд в ногу со временем. Ксюша Антонова, представила публике свой авторский хит «Проваливай, милый», открыв показ бренда DERBY.

«Не все знают, но моё первое выступление на большой сцене состоялось именно на Estet Fashion Week, благодаря школе Vmode Model Agency и её основателю — Елене Шериповой. Сегодня, я уверенно смотрю в будущее, пишу свои песни, готовлюсь к выпуску своего первого альбома. Вместе с моим главным наставником по жизни и профессии — папой Вадимом Антоновым, следующая премьера 7 мая в его день рождения». — Ксюша Антонова.

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