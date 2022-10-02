Lina Lee выступила с концертом на своем первом сольном шоу «Хочу быть»

30 сентября в концертном зале «Урбан» состоялось первое сольное шоу Lina Lee «Хочу быть».
Уникальный перфоманс Lina Lee стал настоящим прорывом в российском шоу-бизнесе. Команде продюсера Татьяны Тур удалось создать на сцене настоящее театрализованное представление, которое повествует о становлении Lina Lee, как артиста. От первых уроков игры на гитаре до лидирующих позиций в российских музыкальных чартах.
Певица рассказала, что подготовка к шоу занимала практически все ее свободное время в течение последних нескольких месяцев: «Это мое первое шоу, и я считаю, что оно прошло на высшем уровне. Все это случилось благодаря моему лучшему продюсеру Татьяне Тур. Татьяна Тур невероятно верит в меня и поддерживает, именно когда я начала работать с ней, я осознала насколько важно совпасть артисту и продюсеру, только в этом случае получается продукт высокого уровня, например, как сегодня».
Продюсер певицы Lina Lee Татьяна Тур отметила, что с самой первой встречи поняла, что ее место только на большой сцене: «У Lina Lee невероятный потенциал. Я счастлива, что когда-то ответила на ее сообщение в социальных сетях и благодарна, что она доверилась мне. Мы намеренно не давали сольные концерты достаточно долго, чтобы заявить о Lina Lee максимально нестандартно, ведь она отличается от всех артистов шоу-бизнеса и действительно перфоманс получился ярким, стильным и необычным под стать самому артисту».
Как отметила Татьяна Тур, шоу-программу разработала креативная команда MAG Film & Show. Именно они создают концертные шоу — программы для Полины Гагариной, Ольги Бузовой, Димы Билана и многих других артистов.
Поддержать артиста пришло множество поклонников, в том числе ее друзья: Хабиб Шарипов, Константин Белошапка, Burito, Анна Хахадетка, Андрей Борисов, Амирчик, Акмал, Stazzy, Чана, Ника Лейтинг, Маяк, Мирель, Света Соллар, Регина Рахимова и многие другие.
Lina Lee — певица, молодая исполнительница авторских композиций, «Русская Адель» по версии слушателей. Обладатель уникального тембра, который уже стал ее визитной карточкой. Девушка выделяется необычным голосом, креативными текстами и музыкой собственного авторства, а также нестандартной и яркой подачей композиций. Треки Lina Lee попадают в тренды, а сингл «Всё равно» — стал лучшим на платформе TikTok по итогам 2021 года. В день первого сольного шоу вышел сингл Lina Lee «Холодно». Трек уже доступен для прослушивания на всех платформах.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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