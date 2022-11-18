Кто такие арт-кураторы и как становятся геймдизайнерами: на PREMIER выйдет документальный сериал о креативных индустриях

В онлайн-кинотеатре PREMIER 20 ноября выйдет документальный сериал «Креативный класс» о том, какие бывают креативные индустрии, кто в них работает и как начинался их творческий путь.

Ведущим проекта стал актер Константин Крюков. Он общается с представителями разных креативных профессий и показывает, какой путь они прошли, чтобы достичь успеха в России и за рубежом.

Всего в проекте «Креативный класс» выйдет 6 серий. В них зрителям расскажут о том, кто такие арт-кураторы и как они помогают художникам стать известными, где учатся геймдизайнеры и в каких сферах они востребованы, как архитекторы формируют нашу среду и в чем особенность работы сценического дизайнера.

Герои проекта – лидеры своих профессий, который рассказывают о том, почему решили заниматься именно этой деятельностью, как начинали и с какими трудностями столкнулись. Они показывают место своей работы, рассказывают о тонкостях и объясняют, почему их труд важен.

Документальный сериал «Креативный класс» создан студией «Диджитал Ньюс» при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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